Oběť z Plzně, emoce šly proti Vervě. Lev: Přehnané, byli pořád krvaví

Skóre trestných minut vyznělo 44:73. Zápas nedohráli Kristaps Zile a Adrián Holešinský za bitku. Podnětem byl zásah holí do tváře prvního z nich, lotyšský zadák Vervy ze slovenského útočníka stáhl dres. Plzeňský centr Christophe Lalancette pět a půl minuty před koncem zasáhl Jíchu ramenem do oblasti hlavy a krku a šel se taky převléknout.

Ještě před cestou do kabiny se s ním popral Martin Havelka. Litvínovský útočník rozpoutal i vůbec první incident zápasu už po 49 sekundách. Obvykle nastupuje ve čtvrté lajně, na led však šel nejprve s bratry Kašovými. Ukázalo se, proč. Havelka popadl Schleisse za dres. Bitka ve stylu litvínovského asistenta Davida Kočího z časů v NHL se však nekonala. Plzeňský hráč výzvu nepřijal. Stál jako František Koudelka přivřený za kimono do dveří ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje.

„Divili se, že se s ním nepopere. Kdyby ho napadl někdo stejné hráčské úrovně nebo ve stejné pozici v týmu, myslím, že by do toho Honza šel. Ale když ho napadne vyloženě rváč, který chodí jen na oslabení, neměl důvod,“ vracel se plzeňský kapitán Jakub Lev.

Roznětku zapálil už faul na Davida Kašeho v předchozím zápase, který se hrál 22. prosince v Plzni. Schleiss tehdy mladšího z hvězdné bratrské dvojice srazil zezadu u mantinelu. Dostal trest na dva zápasy, mladší Kaše po otřesu mozku vynechal osm utkání. Schleiss mu po utkání psal. Za své počínání se omluvil, zajímal se o jeho stav.

„On si to ten hráč vždycky uvědomí, až když něco udělá. Stalo se, bohužel jsem to odnesl já. Ale nebudu nic hodnotit, zajíždět, kam nechci. Tohle jsou situace, kdy omluvy neuznávám. Takové fauly by se prostě stávat neměly,“ svěřil se Kaše po nucené měsíční pauze v rozhovoru pro deník Sport. Povídal hlavně o svém návratu, zmínil nebezpečnost takových zákroků.

„Honza Schleiss se omluvil. Nikdy nebyl trestaný. Udělal to poprvé. Týden do zápasu vyjde rozhovor, že se omluva nepřijímá, což znovu vyvolalo emoce. Jeli jsme do Litvínova a věděli, že něco přijde. Byli jsme připravení. Nehrajeme to první rok. Když se něco takového stane, čekáte, že něco může přijít. Nevíte, v jaké míře, nicméně bylo to znát od prvního střídání,“ připustil Lev. Odezva hráčů Vervy podle něj byla přehnaná. „Byli pořád krvaví. Věděli jsme, že to bude emotivní zápas. Ale aby každé střídání do Honzy Schleisse sekali a dělali z něj oběť, to myslím, že si nezasloužil. Zvládl to fantasticky. Dal nádherný gól, čímž odpověděl všem. Ukázal, že to od nich bylo zbytečné,“ dodal.

Litvínovští se nesoustředili jen na hokej. Vypjaté emoce a přemotivovanost se obrátily proti nim. „V posledních zápasech nám možná chybělo trochu se vyburcovat na střídačce, dát do toho víc energie. Padali jsme po hlavách do střel, byli jsme týmoví, dohrávali každý souboj. Teď to trochu postrádáme, musíme se nastartovat,“ přemítal Havelka.

Na konci se popral s faulujícím Lalancette. Zda měl za úkol taky mstít Kašeho ale neprozradil. „Řeknu, jak to cítím. Máme v týmu bodové hráče a soupeři se na ně začali soustředit. Takové věci si prostě nenecháme líbit. Že nám vyřadili na několik zápasů Davida Kašeho, na to já jako hráč nezapomínám,“ prohlásil litvínovský bodyguard.