Týdny hokeje lákají nové tváře. Svaz pomáhá s výstrojí, začíná se ve školkách

Český svaz ledního hokeje se už devátým rokem snaží lákat nové talenty v rámci akce Pojď hrát hokej. Při Týdnech hokeje probíhají v téměř 160 městech hromadné nábory dětí ve věku od čtyř do osmi let, s nimiž vypomáhají i legendy. Ambasadorem projektu je Jiří Šlégr. „Vidím, že přichází strašně moc rodičů s dětmi, což je dobrá známka, protože dnes je trend takový, že děti moc sportovat nechtějí,“ říká pro web iSport.cz jeden z jednatřiceti členů Triple Gold Clubu.

Současný generální manažer seniorské reprezentace Jiří Šlégr navštěvuje v průběhu celého týdne moravská i slezská města, kde spolu s hlavními představiteli jednotlivých klubů vypomáhá s náborem dětí. Postupně zavítal do Velké Bíteše, Přerova, Kuřimi a Karviné. Ve zbytku týdne jej pak čekají akce v Kopřivnici, Krnově a Zastávky u Brna.

„Ke sportu přivedou děti vždy rodiče. Já jsem rád, že takto učinili, a že dětem dali šanci si vyzkoušet, co to je stát na bruslích, být v kolektivu, v partě a zablbnout si. Důležité je, aby děti odcházely s pocitem, že se chtějí vrátit, protože tady mají kamarády,“ popisuje Šlégr.

„Chceme, aby děti šly sportovat a neseděly doma, kde by se věnovaly počítačům nebo telefonům. Ono to formuje i jejich zdraví. Sranda, kterou zažijí, je to, co doma nemají. Z pozice dítěte máte jiný pohled na svět,“ uvědomuje si olympijský vítěz z Nagana.

Zaregistrovalo se 2 552 dětí

Na bruslích a s hokejkou stál i v Karviné, kde se lednového náboru zúčastnilo čtyřicet dětí, které se tak přidaly k další padesátce z podzimu. Ve všech zapojených městech České republiky se od pondělí 20. ledna do středy 22. ledna zaregistrovalo 2 552 benjamínků.

„S naším číslem jsme určitě spokojení, každý rok nám členská základna roste,“ hlásí předseda karvinského klubu a manažer mládeže Martin Kytka. „Pomáhá tomu tato náborová akce, která je podporována Českým svazem ledního hokeje. Děkujeme i partnerům, kteří se na této akci podílí.“

Za poslední čtyři roky se díky projektu Pojď hrát hokej objevilo v Karviné sto nových hokejistů a hokejistek. Ročníky 2018 a mladší čítají okolo šedesáti tváří. „Musím říct, že největší radost nám dělá, když tady děti poprvé přijdou, zhruba za měsíc se nám hlásí do klubu a pravidelně začínají chodit třikrát v týdnu na tréninky přípravky,“ těší Kytku.

Nové zájemce svaz láká i na dárkové předměty. „Snažíme se razit to, že když někam přijedeme, za Český svaz ledního hokeje přivezeme dárečky. Chceme, aby si dítě něco odneslo,“ říká Šlégr. „Zrovna jim dáváme takové srandovní kulichy, děti jsou z nich nadšené. Podobná maličkost pak dělá velkou věc. Když dítě odněkud odchází spokojené, chce se tam vracet.“

Kromě dárků uvolnilo vedení českého hokeje i finanční prostředky na hráčskou výstroj. „Považujeme to za důležitý krok. Přemýšleli jsme už před lety, jak to vyřešit. Při mém návratu do mateřského Litvínova jsem se úplně zhrozil, když jsem viděl, že na základně je asi deset dětí,“ vzpomíná Šlégr.

„Tehdy jsem si říkal, co se děje? Pak mi bylo řečeno, že hokej je drahý. Tenkrát jsme prostřednictvím NHL přivezli 200 výstrojí do klubů a najednou jsme to naplnili. I díky výstroji se chceme zbavit nálepky, že hokej je finančně náročným sportem,“ prozrazuje Šlégr.

Už součástí minulého ročníku byla akce Lvíček ve školkách, která je zaměřená na všeobecné zlepšení pohybové motoriky dětí v předškolním období. „Svaz si nás vybral mezi kluby, které dělají hodinu pohybové aktivity navíc. To znamená, že trenéři od nás dochází do tří mateřských školek, kde dělají komplexní pohybovou průpravu dětí,“ odhaluje Kytka.

„Jde o to, že hokej je motoricky náročný sport. My vidíme, že děti na základních školách neumí kotrmelec, takže už ve školkách je chceme učit a vést k pohybu. Tam ani nejde tolik o hokej, ale o to, aby se děti hýbaly. Chceme dát návod rodičům, jaký pohyb by děti měly mít a jaký pohyb si zaslouží,“ přikyvuje předseda Karviné.

Kluby se stále důrazněji snaží ukazovat na problém, že rodiče často mívají větší sportovní ambice než jejich ratolesti. „Jestli tady budou nějací noví Pastrňákové, Nečasové nebo Gudasové? Těžko říct, ale samozřejmě bychom za to byli rádi. Nejdůležitější pro nás je, aby se sem děti rády vracely a bavilo je to,“ dodává Kytka.