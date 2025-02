Změny v mládeži na svazu, variantou vznik U16. Návrat do budoucnosti?

Už od ročníku 2025/26 by mohlo v českém hokeji dojít k reorganizaci mládeže. Rozhodne o tom výkonný výbor, který do konce měsíce projedná varianty ročníkových posunů a zavedení kategorie U16. Podle informací deníku Sport se jedná asi o šest návrhů, kudy se výchova bude ubírat. „Nejde o žádnou velkou reorganizaci. Je to v řešení, všechno projedná sportovní komise a 27. února rozhodne výkonný výbor,“ řekl redakci Petr Bříza, viceprezident svazu za výkonnostní hokej. V souvislosti s příští sezonou nebyla schválená žádná varianta změny kategorií. O případných změnách budeme včas informovat,“ napsala redakci tisková mluvčí Aneta Lednová.