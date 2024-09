Z Karviné do Afriky! Čech o safari i penězích: Jako v TOP 5 klubech u nás

Nejvyšší českou soutěž okusil jen v dresu Karviné. Navíc si nikdy nevybojoval jistou pozici jedničky. Proto se Jiří Ciupa odhodlal svou situaci řešit razantně. Stal se prvním českým hráčem, který si vydělává fotbalem v Africe. Přesunul se totiž do jihoafrického celku TS Galaxy, kde působí bosenský trenér a bývalý brankář se zkušenostmi z bundesligy Sead Ramovič. Zakouší tak život v rukavicích v úplně jiném prostředí. „Tým vede na zápas pán s bubnem. V kabině dvacet minut před rozcvičkou ti kluci stojí, tleskají, podupkávají si. Kapitán vyvolává jejich chorály a oni to po něm opakují. Hleděl jsem na ně s otevřenou pusou,“ říká Ciupa a vypráví dál o safari za KFC či prodeji různého zboží na křižovatkách, když svítí červená.

Jak se kluk z Karviné vůbec dostane do hledáčku týmu z Jihoafrické republiky?

„Mix štěstí a kontaktů. Chválím práci mé agentury, která rozhodila sítě. Došlo na propojení s koučem Seadem Ramovičem, který tady působí. Jako brankář hrával i bundesligu. Když mi agent tu nabídku poslal, tak jsem se nejprve zasmál a zakroutil hlavou. Myslel jsem si, že je to sranda.“

Práce pod bývalým bundesligovým brankářem vás ale lákala, že?

„Určitě. Do Afriky se poslalo video, obecně jsem se jim tam asi líbil. Pak jsme si právě s Ramovičem volali a on má obrovský podíl, že jsem do toho šel. Nechtělo se mi přes půl světa někam, kde vůbec nevím, jaká je soutěž, jak to tam vypadá, jestli je tam bezpečno a tak dále. Rozhovory s ním mi vše usnadnily. Jako gólman se do mé situace uměl vcítit. Některé věci jsem od něj neslyšel rád, ale byly pravdivé.“

Co se špatně poslouchalo?

„Podíval se hlavně na mou vytíženost. Řekl mi, že v 26 letech potřebuju hlavně chytat. Že mám kariéru lavičkového gólmana. Sám si prošel v Německu chvílemi, kdy jen seděl na střídačce. Narovinu mi řekl, že jestli promarním další rok, tak půjdu maximálně o ligu níž a bude po mně. Nehrál bych pro peníze, ale jen pro zábavu a chodil do práce. Vnuknul mi myšlenku, že mi tohle může otevřít dveře úplně jinam.“

Obecně moc Evropanů v jihoafrické lize nepůsobí. Klub TS Galaxy má kromě vás třeba Chorvata nebo Bosňana. Je to nějaká nová filozofie?

„Ten klub je hodně mladý. Založen byl v roce 2015 a spoléhá se právě na prodej hráčů. Co jsem zaregistroval, tak už prodali hráče třeba do Turecka, Řecka, Maroka. Pak do top klubů v zemi. Právě po sezoně prodali svou brankářskou jedničku do Kaizer Chiefs, což je jeden z nejslavnějších klubů v zemi.“