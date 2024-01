Startuje Afrika a Asie. Problém klubů, Klopp chce konec Salaha ve skupině

Už v pátek 12. ledna startuje Asijský pohár v Kataru, o den později odšpuntuje také Africký pohár národů na území Pobřeží slonoviny. Ten se sice měl konat v létě 2023, ale Africká konfederace CAF se rozhodla znovu přeložit turnaj na zimní období z obavy extrémně vysokých letních teplot, což nikdy nevonělo evropských ligám. Jenže termínová listina není nafukovací…

Oba šampionáty se konají v době, kdy top soutěže v Evropě pokračují. Hlavně Premier League, která jede prakticky bez pauzy, má problém. Jenže kdy jindy hrát? V době dovolených to nejde a v jiných částech sezony se zase hrají klubové mezinárodní soutěže, takže by problémů vlastně přibylo.

Třeba z dvacetičlenného pelotonu Premier League vyvázli bez turnajových absencí v Manchesteru City a Newcastlu. Na soupiskách totiž nemají reprezentanty z Afriky ani Asie. To Burnley sice mohlo poskytnout Lylea Fostera (JAR) a Anase Zaruryho (Maroko), jenže Foster kvůli přetrvávajícím psychickým problémům neodcestoval a s jeho kolegou marocký kouč Walid Regragui nepočítá.

Opačné problémy řeší Nottingham Forest. Do Afriky mu ujelo hned šest víceméně podstatných hráčů v čele s Olou Ainou či Moussou Niakhatém. K tomu je na marodce Taiwo Awoniyi a kouč Nuno Espiríto Santo má o čem dumat. „Bohužel to takhle je, musíme se přeorganizovat,“ reagoval stroze portugalský trenér. Není divu, jeho Nottingham se nachází pouze pět bodů od sestupu. Naštěstí však do konce ledna přijdou jen duely s Brentfordem a Arsenalem. Tou dobou se jistě někteří hráči už budou vracet po reprezentačním neúspěchu. Základní skupiny v Africe totiž končí 24. ledna, takže týmy, které nepostoupí do play off, mají padla.

Počtem řeší největší patálie s nominacemi jednoznačně ve francouzské Ligue 1. Rekordních sedm absencí musí zvládnout Marseille, bez šesti hráčů počítají na nějaký čas v Monaku, Reims a Montpellieru. V Marseille měli před sezonou velké ambice, ale Olympique se těžko rozjížděl, koncem roku se vše zlepšilo a nyní je slavný klub na 6. místě na dohled příčkám zajištujícím Ligu mistrů. Věci se však mají zkomplikovat reprezentačními povinnostmi. „Co mám na to říct? Kádr se zredukuje na nějakých 18 jmen, takže musíme posílit. Neptejte se mě ale kým, protože to teď ještě nevím,“ štěkl koncem prosince kouč Marseille Gennaro Gattuso na francouzské novináře.

Podobné strasti zkrátka lapily všechny kluby, kterým důležití hráči prchli. Své o tom vědí i v Leverkusenu, kterému odjeli Tapsoba, Kossounou a Adli. Měl mezi nimi figurovat i Victor Boniface, ale v přípravě na šampionát si klubový konkurent Patrika Schicka a Adama Hložka poranil třísla. Už je zpět v Německu, aby se podrobil operaci. Prognóza? Možná až do dubna bez fotbalu, takže vlastně ještě horší zpráva, než kdyby s Nigérií hrál za měsíc finále.

Vždy ale nejde jen o kvantitu, někdy stačí absence jednoho či dvou klíčových mužů, aby nastaly nemalé komplikace. Peripetiím se chtějí vyhnout v Liverpoolu. Jürgenu Kloppovi bude chybět Japonec Wataru Endo, ale hlavně Egypťan Mohamed Salah. Jasně nejlepší střelec lídra Premier League je v této sezoně panem nepostradatelným.

Ještě v listopadu Klopp na téma absence „faraona“ vtipkoval, po posledním duelu s Newcastlem, kde Salah zářil i přes neproměněnou penaltu, už Klopp hovořil upřímně. „Věděli jsme, že to čas od času přijde. V minulosti jsme museli řešit třeba i odjezd Sadia Maného a jeden z nich tradičně došel na turnaji daleko, což nám vše ještě zkomplikovalo. Kdybych teď Salahovi i Endovi přál štěstí, lhal bych. Osobně bych byl rád, kdyby vypadli ve skupinové fázi. Mějte se tam krásně a vraťte se zdraví,“ vyslal Klopp vzkaz skrze novináře k oběma hráčům. I Japonec je totiž důležitým článkem základní sestavy.

Ztracených synů mimo top evropské soutěže bude více než 150…