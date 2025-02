Rulík, Kovář, teď Kváča: Jde mi hlavně o zdraví. Zareaguje liga na podněty?

Liberecký a třinecký soubor v neděli absolvovaly klasický program, ovšem už v pondělí šly znovu do šichty, pod Ještědem čekala předehrávka, protože v pátek se v tygří aréně rvou MMA fighteři.

Domácí gólman Petr Kváča rozebíral, jaké to pro tým je absolvovat dva zápasy ve dvou dnech, byť v základní fázi jde o velkou výjimku. Zato v play off na takový rozvrh narazíte. Na rozdíl od NHL a některých jiných evropských lig. A na to právě Kváča narážel. Na tzv. back to back zápasy. „Moc se mi nelíbí,“ netajil. „Celou sezonu je nehrajete a pak do nich vletíte. Myslím, že spousta hráčů z týmů, které jdou pak dál, se zraní. V prvé řadě mi jde o zdraví,“ vyjádřil svou námitku.

Jedním dechem dodal, že nařízení respektuje. „Takhle to bylo naplánované, člověk se s tím musí porvat. Od toho jsme profíci, proto za hokej bereme peníze. Přijdu a musím odvádět maximum.“

Kovář: Systém TELH? Není možné se udržet v tempu

Shodou okolností v pátek po duelu v Pardubicích se brankář Sparty Jakub Kovář vyjadřoval na podobné téma. Veteránovi brankoviště nesedí systém reprezentačních pauz a dlouhého volna před play off pro nejschopnější celky základní části. „Soutěž je pro nejlepší nastavená tak, že začne únorovou repre pauzou, kdy čtrnáct dní stojíš. Odehraješ pak dalších devět zápasů, a když se udržíš v nejlepší čtyřce, budeš znovu deset až dvanáct dní stát. Není možné se udržet v tempu. Trénuješ, hraješ zápasy a děláš, co můžeš, nicméně optimální to není.“

Návrh na optimalizaci? „Pro každého by bylo nejlepší, kdyby skončila základní část a za tři dny začalo play off, aby byl člověk rozjetý a ukazoval divákům top hokej. Mít měsíc před play off dvakrát dva týdny pauzu? Těžký…“

V ideálním světě by si extraligová centrála udělala poznámku a každou zmínku hráčů, která by soutěži teoreticky pomohla, probrala v širším fóru. Zároveň je namístě zmínit, že soutěž si řídí samotné kluby, tvrdé befely, jak se bude hrát, nikdo shůry nedává.

S návrhem na úpravu nedávno přišel i Radim Rulík. Kouč mistrů světa nadhodil extralize, zda by nedělní kola před pondělními srazy reprezentace posunula a hrálo se v sobotu, aby nominovaní hráči měli den volna navíc na cestu a regeneraci. Tak jako je zvykem na severu Evropy. Navíc by si přál, aby se do sezonního programu extraligy dostalo pár back to back zápasů, na které hráči narazí při MS. Třeba loni v Praze se dva slepené duely konaly třikrát.

Z pohledu reprezentačního trenéra a jeho družiny by to dávalo smysl. Reakce extraligy však byla spíš zamítavá. „Pro hráče by to bylo lepší, ale prý to nejde kvůli sponzorům,“ dozvěděl se Rulík, když se téma otevřelo v listopadu před turnajem Karjala.