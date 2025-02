Říkám mu: Chce to pi pi pi styl. Maminka Pastrňáka má se synem sehraný rituál

Jakmile hraje její syn uvolněně, podává nejlepší výkony. Takže Marcela Ziembová už s ním má sehraný rituál. „Napíšu mu: Hele, chce to pi pi pi styl,“ usmívá se maminka Davida Pastrňáka, nejlepšího českého hokejisty. „Protože už kdysi jsme si řekli: Čím víc to máš u pr*ele, pardon, tím víc se ti daří. A nejde jenom o hokej. To platí, i když děláte polívku nebo pečete koláč,“ popisuje statečná dáma s velkým srdcem, která o nelehké výchově syna a jeho bráchy Jakuba obsáhle vyprávěla v podcastu Branky, děti, rodiče.