Fazole, rohlíky, málem skok z mostu. Maminka Pastrňáka: Vše přebila láska

Když uviděla ve schránce složenky, vždycky se jí udělalo špatně. Dluhy lepila ještě dalšími. Musela zvládat až tři práce najednou, vstávala ve čtyři hodiny ráno. V těžkých podmínkách vychovávala Marcela Ziembová nejlepšího českého hokejistu Davida Pastrňáka i jeho staršího bráchu. V jednu chvíli dokonce v zoufalství chtěla skočit z mostu. „Ale díky lásce k dětem se ze všeho dá vybruslit,“ říká paní Marcela v dalším dílu podcastu Branky, děti, rodiče. Její příběh inspiruje. I proto, že si nikdy na osud nestěžovala a nebrala to, co dělá, jako oběť. Ukázala velké srdce.

Říkáte si, že už nevíte, jak to zvládat? Jak ufinancovat sportování dětí? Jste na to sami, bez druhého partnera?

Věřte, že i z toho vede cesta ven. Jako v případě vnitřně silné dámy, která je klíčovou postavou příběhu aktuálně nejslavnějšího českého hokejisty a střelce vítězného gólu ze zlatého šampionátu v Praze. „Pro nás všechny to bylo těžké. Museli jsme si určit mantinely, fungovali jsme na důvěře. Ač vlastně nechápu, že se nám to povedlo, když to byly děti. Asi jsme měli štěstí,“ popisuje paní Marcela, která musela rovněž nahradit synovi tátu.

Ten se na výchově ani na financování příliš nepodílel, navíc zemřel, když bylo Davidovi necelých sedmnáct let.

Také na tohle smutné období vzpomíná. „Pokud jde o zodpovědnost, byl to darebák,“ říká otevřeně o Milanovi Pastrňákovi, po němž má David hokejové geny.

V novém dílu podcastu mluví rovněž o tom, jak rozdělovala lásku mezi oba syny. O pět let starší Jakub hrával fotbal, který ovšem nebyl tak finančně náročný. „Občas byly rozkoly, protože se všechny peníze dávaly do hokeje,“ vybavuje si.

I z toho však celá rodina dokázala vybruslit. Jejich pouto je navíc mimořádně silné. David nezapomene mamince při každé příležitosti veřejně poděkovat za to, jak ho vychovala. Také o jejich současném vztahu plném lásky mluví Marcela Ziembová, která nevynechá jediný zápas Bostonu Bruins.

I když už nekouká živě. Už takhle se během nočního sledování připravila o kus zdraví…

V roli milující maminky sleduje jeho kariéru už z dálky. V podcastu zmiňuje i situace, které zažívá, když se ukáže se slavným synem na veřejnosti.

Podcast najdete i na kanále iSport.cz na YouTube a také ve všech hlavních podcastových aplikacích. Nové díly budou mít premiéru vždy druhou a čtvrtou středu v měsíci. Partnerem projektu je společnost Sazka, která se dlouhodobě sportování dětí a mládeže věnuje.