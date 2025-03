Slovinsko je králem skoku na lyžích. Klan Prevců získal na MS čtyři zlata

Když v pokročilé fázi minulé sezony Peter Prevc oznámil, že bude končit, bylo jasno, že Slovinsko přijde o jednu z největších sportovních person. Peter se rozloučil na mamutím můstku doma v Planici. Asi určitě příliš brzy ve 32 letech, ale takhle to cítil. Rodinný odkaz měli táhnout mladší sourozenci. Domena a Ceneho už si světový skok na lyžích pamatuje velmi dobře. Parádní výsledky poslední doby však v Trondheimu měla potvrdit hlavně teprve devatenáctiletá Nika.

Rodina pochází z města Kranj. Tatínek Božidar podniká v nábytkářském odvětví, maminka Julijana je knihovnicí a zároveň učitelkou na střední škole. Na první dobrou úplně běžná rodina. Jenže z ní pocházejí olympijští medailisté a mistři světa. Není divu, že ve Slovinsku bývaly časy, kdy byl celý klan celebritami první kategorie. Všechny zajímalo, v čem tkví kouzlo výjimečnosti Petera i jeho sourozenců. V posledních letech přece jen přišel trochu útlum, Slovinsko držel mezi muži spíše Anže Lanišek a v ženách jsme taky vídali na vrcholu jiná příjmení až do sezony 2023/24. Po Trondheimu se však možná řada věcí vrátí zpět do (ne)normálu celé rodiny. V malé zemi pod Triglavem se opět skloňuje příjmení Prevc takřka všude.

Září hlavně devatenáctiletá Nika. Ta vyhrála celkovou klasifikaci SP už v minulé sezoně, teď celý seriál znovu vede a přijela do Norska s velkými ambicemi. Ty potvrdila. Vyhrála oba individuální závody a v klání smíšených družstev brala stříbro i po boku bratra Domena.

Na velkém můstku slavila zlato po jednokolovém závodě. Vinou špatných povětrnostních podmínek bylo druhé kolo zrušeno. Prevcová se tak stala první ženou historie, která na velké akci vyhrála na středním i velkém můstku. „Zpočátku jsem tomu nechtěla věřit, ale teď jsem šťastná. Nikdy se nedozvíme, co by se stalo ve druhém kole, ale věřím, že bych předvedla dlouhý skok,“ vyprávěla po závodě s pokorou a sebevědomím v jednom.

Nika je momentálně takřka nepřekonatelná a vlastně se nejvíc přibližuje slávě velkého bráchy Petera, který sice zlato z MS nikdy nezískal, zato se ale stal olympijským vítězem v Pekingu a má i další tři olympijské medaile. Zároveň vyhrál Turné čtyř můstků, celkovou klasifikaci SP a platil za mistra letů na lyžích.

Slovinsko předčilo tradiční bašty

Úspěchy Niky ale nebyly jediné pro Prevcovi na tomto šampionátu. Zřejmě si její starší bratr Domen řekl, že se nenechá jen tak zahanbit. Na velkém můstku šokoval, když předvedl dva parádní skoky, nedal konkurenci příliš šancí a další zlatá byla doma. Ze slovinského pohledu se více šancí dávalo Anže Laniškovi, ale Domen přesvědčil, že vítěznou mentalitu mají hlavně v malém městě Kranj. V 25 letech je na vrcholu, má dvě zlata z MS 2025, protože Slovinci nečekaně triumfovali i v závodě týmů. Prevcovi tak nechali za sebou velmocenské choutky Rakušanů či Norů.

„V posledních dnech jsem nemohl pořádně spát. Tolik jsem si to přál. Od rána jsem měl rychlý puls. Snad to byla předzvěst něčeho velkého. Jsem nadšený, co všechno se nám v Trondheimu podařilo,“ mluvil Domen v množném čísle i směrem k sestře Nice.

Není divu. Už v minulosti přepsal Domen skokanské kroniky, když se jako první sourozenecká dvojice společně s Peterem postavili na stupně vítězů ve SP. Teď jsou první sourozenecké duo s Nikou, které na jednom MS získalo zlaté medaile.

Slovinsko naprosto nečekaně ovládlo medailové pořadí skoku na lyžích na MS v Trondheimu díky čtyřem zlatým a jedné stříbrné. Naopak bašty tohoto sportu jako Rakousko či Německo nevyhrály jediný závod. Pod všemi slovinskými medailemi je podepsána rodina Prevcova. A aby toho nebylo málo, tak prostřední ze tří bratrů Cene sice nikdy neplatil za takový talent, ale doma má stříbro z týmového závodu na ZOH 2022 po boku Petera. V téže olympijské sezoně taky ukončil kariéru velmi mladý. Pokračovatelé Domen a Nika si však evidentně v Trondheimu vystačili sami. A to ještě možná Slovince mrzí, že nejmladší z pěti dětí, dnes šestnáctiletá Ema, se skoku na lyžích nevěnuje.