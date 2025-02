Klaebovi ke zlatu zpíval starosta, princ blahopřál. Dožene Northuga na MS?

Na úvod světového šampionátu neměl konkurenci. Johannes Klaebo se díky desáté zlaté medaili z MS přibližuje ještě více věhlasu bouřliváka Pettera Northuga. Borec, který se kvůli přípravě na MS odebral do ústraní, začal svou medailovou sklizeň. Je otázkou, kdy skončí.

Sprinty volnou technikou byly v Trondheimu na programu ve čtvrtek po poledni, přestože byl všední den, stadion v Trondheimu byl beznadějně vyprodán. Přes dvacet tisíc diváků sledovalo, jak Klaebo popatnácté v řadě mezi světovou elitou nenašel ve sprintu přemožitele. A je úplně jedno, jestli jde o bruslení či klasiku. Naposled se norský tryskáč musel sklonit před soupeři v lednu loňského roku, kdy skončil v rámci SP až sedmý Oberhofu.

Tento šampionát má pro něj speciální náboj, protože je rodákem z Trondheimu. Momentálně ve sprintech nemá konkurenci. Nakonec mu byl nejblíž stříbrný italský veterán Federico Pellegrino. Zbytek spolufavoritů zklamal.

Nejúžasnější den mého života, tvrdil Klaebo

Švéd Edvin Anger znovu potvrdil, že je to skvělý závodník jen pro jednodušší profily tratí, Francouz Lucas Chanavat zase vadne ve finálových jízdách, když jsou složité podmínky, protože mu chybí vytrvalost. Tu v posledních jízdách musejí prokázat i sprinteři. Klaebo je prostě sprinterský fantom, za kterým však další Norové spíše zklamali. Erika Valnese do sprintu nepustily potíže bederní krajiny. A ti další? Ve finále byl Klaebo jako jediný z Norů, Ansgar Evensen či mladší bratr Pettera Northuga Even ani nepostoupili do finále.

„Tohle je bezpochyby nejúžasnější den mého života. Čekal jsem několik let, abych tu teď mohl stát s vámi všemi. Nemohl jsem si přát víc,“ pravil šťastný mistr světa na náměstí v Trondheimu, kde ve čtvrtek večer došlo na slavnostní ceremoniál medailistů. Norové mají své lyžařské Nagano díky Klaebovi. MS na domácím sněhu totiž berou až proklatě vážně.

„Oni tohle MS doma mají snad ještě o několik levelů výš než olympiádu. Ty ambice jsou možná až přehnané,“ nechal se slyšet pátý ve finále sprintu Michal Novák.

Domácí si Klaebův zlatý úspěch podpořený stříbrem mezi ženami Kristine Skistadové zákonitě užily. Píseň na Klaebovu počest si dokonce připravil starosta města Kent Ranum. Mezi gratulanty byl i norský princ Haakon a pochopitelně celá Klaebova rodina včetně dědečka Käreho Hösflota.

„Posledních pár týdnů byl strašlivě nervózní. Ani ne tak ze soupeřů, jako ze strachu, že by onemocněl. Ten strach ve čtvrtek zmizel,“ nechal se slyšet Klaebův otec Haakon.

„Teď můžu umřít šťastný. Je to velké. Ulevilo se mi, protože čekání bylo dlouhé. Nemyslel jsem si, že budu tak moc dojatý,“ pravil dál hlavní hrdina celého ceremoniálu.

Všichni se kochali Klaebovou desátou zlatou na světových šampionátech. Osamostatnil se tak na druhém místě zlatých medailistů z MS mezi muži. V tuto chvíli ztrácí tři zlaté na Pettera Northuga. Naopak se Klaebo osamostatnil, protože „uniká“ o jednu zlatou další norské legendě Björnu Daehliemu.

Zatímco při troše štěstí a velké dávce formy může Klaebo Northuga překonat už na tomto šampionátu, na celkovou královnu mu schází ještě osm zlatých kovů. S 18 nejcennějšími plackami je rekordmankou světových šampionátů další Norka Marrit Björgenová. Zároveň však platí, že kromě sprinterských závodů a štafet Klaebo na MS nikdy nezískal zlato v distančním závodě, což se může pokusit změnit už v sobotu, kdy muži jedou skiatlon na 20 kilometrů.