Janatová před MS: Norky ke mně mají větší respekt. Po závodě dává smoothie

Každý rok se zlepšujete. Na MS jedete jako devátá žena SP. V čem tkví posun?

„Několik let za sebou dokážu postupně navyšovat odtrénované hodiny, aniž bych byla zraněná či nemocná. Myslím, že je to konzistencí tréninků.“

Jezdíte sprint i distanci. Kolik závodů vás v Trondheimu čeká?

„Klasický sprint mi tolik nejde, na MS se letos naštěstí jede bruslením. To je úplně jiná kategorie. Uvažuju nad tím, jestli pro mě nebude lepší jet na MS skiatlon a vynechat deset kilometrů intervalem klasicky. Další den na to bude totiž hned týmový sprint. Prioritou na MS pro mě bude sprint volně.“

Generálku ve Falunu jste zakončila 9. místem na dvacet kilometrů volně s hromadným startem. Uklidnilo vás, že jste byla znovu v top10?

„Dodalo mi to sebevědomí, protože dřív jsem si v hromadných startech tolik nevěřila. Radši jsem nešla v polovině závodu přes hranu. Teď už vím, že si to můžu dovolit a jet v přední skupině.“

Sprint je naopak velký kvapík. Co se vám během jedné jízdy honí hlavou?

„Když nepřemýšlím a jedu v takovém svém závodním flow, tak to bývá nejlepší. Vlastně si to pak ani moc nepamatuju. Někdy večer před závodem už na to myslím, že třeba bude pomalé čtvrtfinále a budu muset být do druhého místa, myslím na ten či onen sjezd, jak je nejlepší do něj najet a to už mě pak stresuje.“

A co závěrečná padesátka? Ta se pojede volně.

„Plánuju startovat, ale ještě uvidíme po celém tom šampionátu. S padesátkou volně nemám vlastně žádné zkušenosti. Když už jsem jela nějaký dlouhý závod, tak to bylo v Norsku z bodu A do bodu B. Už bylo po sezoně, jelo se třeba čtyřicet kilometrů a to mi sedlo. Jednalo se ale o úplně jiný profil trati, než co nás čeká na MS. Tady to bude velmi náročné nahoru a dolů. Já se prostě ale v bruslení cítím komfortněji. Už když na to před závodem pomyslím, tak je mi líp, když vím, že se pojede volně.“