Ovlivněná série? Sudí uznali Hradci gól po odpískání, Boleslav se vzteká: Furch přestal chytat!

Gólman Dominik Furch se mohl vztekat, holí praštil do brány, směrem k sudím hodil lahví, po zápase si s nimi vyměňoval názory. Nikdy nepochopí, že srovnávací gól Davida Šťastného mohl být uznán. Sudí svůj verdikt opřeli o pravidlo 37.3, podle nějž lze branku potvrdit i po odpískání.

Co se vlastně na ledě stalo? V 57. minutě Dominik Furch chytá hradeckou střelu, puk má pod sebou, sudí Mrkva píská a přerušuje hru. Nic neobvyklého. Asi po dvou vteřinách hradecký David Šťastný vidí puk a doklepne jej za bránu. Uběhne pár sekund a rozhodčí Mrkva ukáže, že se jde podívat na záznam. Po nějaké době se gól uznává.

V tu ránu jako když odpálíte granát na boleslavské střídačce, její osazenstvo mohutně protestuje. Těžko se jim divit. Zvlášť Furchovi. Zachytil kotouč a sudí pískl. Boleslavský brankář přestal chytat. A najednou se dozví, že inkasoval. „Ku…, co to je?“ je slyšet kouč Richard Král v mikrofonu rozhodčího, jenž mu přijel vysvětlit verdikt. „Nehrajeme po odpískání! Nemůžete uznat gól! Furchíno přestane chytat.“

Pak zazní od sudího: „On se ani nehnul…“

Pokračuje Král: „Protože přestal chytat! Jak on má vědět, že má chytat dál?! Tohle nejde uznat!“

Co říká inkriminované pravidlo? „Gól může být uznán po odpískání, jestliže bylo zapísknuto proto, že rozhodčí neviděl puk, ale zkoumání videa videorozhodčím může prokázat, že puk vnikl do branky v rámci dokončení nepřetržité herní akce neovlivněné pískáním.“

Výraz „nepřetržité“ je důležitý. Podle všeho se tady o nepřetržitou akci nejednalo, kotouč nebyl v pohybu. „Jak byl v rozkleku, viděl jsem, že puk má na úrovni kotníku. Špičkou hole sem ho vytáhl, byl tam volný. Nikam jsem nemusel zajet, puk byl volný. Podle mě to sudí posoudili, jak měli, a byl gól,“ podotkl k situaci David Šťastný.

Anketa Kdo získá titul v extralize? Sparta Mountfield HK Pardubice Třinec jiný tým

Král svůj pohled na věc nezměnil. „Myslím si, že když by byla střela, Dominovi to propadlo, kotouč doklouzal do brány a rozhodčí to neviděl a písknul, tak se to asi uznává. To si myslím, že pravidlově je takhle. Pokud rozhodčí pískne, je hra přerušená, dopraví to hráč do brány, tak za mě ten gól nemůže být uznán. Já si myslím, že oni si to odůvodní, aby to bylo k jejich prospěchu. Na to jsme malí páni tady,“ pronesl.

Už v pátek od 17:30 se na stejném místě hraje znovu. Velké oficiální protesty asi nejdou čekat.

„Co se s tím dá udělat?“ reagoval Král otázkou. „Zápas asi opakovat nebudeme, na to není čas. Oni si to nějak obhájí, nebo dostanou šest set korun pokutu a pojedeme dál,“ lehce si rýpnul. „Zítra budou pískat někde jinde a jim se nic nestane. Kdyby to bylo jako ve fotbale, tak dostane flastr na tři měsíce a bude klid. Anebo řeknou, že to bylo správné rozhodnutí. Já nevím… Já se fakt nevyznám v těch pravidlech. Myslím, že tady asi nikdo z nás se v tom nevyzná…“