Šokovaný Jánošík: Písknutí nemá vliv na hru? To tam pány rozhodčí nemusíme mít

Byl šok, když rozhodčí gól uznali?

„Ano. Všichni to slyšeli, celý stadion slyšel, že se písklo, a po dvou sekundách se tam dorazí gól. Byli jsme úplně v klidu, ještě jsme to viděli na iPadu. Nebáli jsme se ničeho, chystali jsme se dokončit zápas, odbránit to. Vidíte. Něco je silnější než my.“

Říkal vám brankář Dominik Furch, že slyšel písknutí?

„Dominik za mnou ještě dvakrát přišel, že nemají ani nárok jít se na gól dívat, protože zapískali. Rozhodčí mě k sobě ani nepustili, hned odešli zkoumat gól. Absolutně nechápu, jak se to celé stalo.“

Jak vám rozhodčí vysvětlili, proč gól uznali?

„Mně bylo vysvětlené, že když pan rozhodčí pískne, nemá to žádný vliv na hru, když nemá brankář puk pokrytý. Takže hra pokračovala, i když písknul, což jsem moc nepochopil.“

Zažil jste někdy něco podobného?

„Ani ne. Poprvé mi to bylo vysvětlené a sám jsem to nechápal. Když písknutí rozhodčího nemá vliv na hru, nemusíme tam pány rozhodčí mít.“

Máte to nastavené tak, že když se ozve píšťalka, počítáte, že už se nehraje.

„Přesně tak. Odmala, když hrajete hokej, vás učí, že se zapíská a je konec. Když písknutí nemá vliv, potom si asi každý může dělat, co chce, a nikdo tam nemusí pískat. Mně se to fakt těžko říká. Když písknutí nemá vliv na hru, hokej ztrácí úplně celou pointu. To nepochopím.“

Stále se mluví o ochraně hráčů. Není tohle trochu proti téhle myšlence, když hráč může hokejkou šmátrat do brankářů? Asi jim to nepřidá na klidu.

„Gólmanům, hráčům… Všem. Nemusí se pískat icingy, nebo se můžou zapískat a písknutí nic neznamená. Nevím. Tohle pro mě není vysvětlení. Mrzí mě, že se to stalo zrovna dneska v play off ve vyrovnané sérii, kde může rozhodovat všechno.“

Jindy klidný Dominik Furch byl taky hodně rozčílený.

„Domču jsem tak ještě neviděl. Také nemá rád křivdu, ale ta se udělala. Bohužel, další gól jsme neměli dostat, ale víte, jak to je. Zítra máme další zápas. Nemělo by se to stávat, ale budu se snažit, abychom ukazovali, co ukazujeme doteď, a znova se nakopli. Věřím, že to všichni vidí a vrátí se nám to.“

Furch dlouho rozmlouval s rozhodčími po zápase. Měl jste už možnost s ním po utkání mluvit?

„Všichni víme, co se stalo, jsme si toho vědomi. Furchíňo stál za námi, protože věděl, že to tak nemělo být. Jsem rád, že ukázal emoce. Strašně mu na tom záleží. Uděláme všechno pro to, abychom vyhráli.“

Hodně to zasáhlo psychiku? Nedlouho poté jste inkasovali rozhodující čtvrtý gól.

„Určitě ano. Chystáte se celý rok, systémově hrajete, blokujete střely, všechno to bolí, dáte do toho všechno. A pak přijde taková nešťastná věc a vám to může změnit sérii.“

Nebojíte se, že vás křivda, kterou cítíte, psychicky srazí do pokračování série?

„Potřebujeme to otočit, aby to bylo plus, ale někdy to tak nejde. Uděláme maximum, abychom se nachystali. Vydáme se. Nemyslím si, že jsme si to zasloužili, takže věřím, že se nám to vrátí.“

Paradoxně jste ve třetím zápase hráli v sérii nejlíp. Vidíte to stejně?

„Ano. Někdy nás Hradec přehrává, někdy my přehráváme je. Je to všechno vyrovnané, rozhodují detaily, ve kterých si troufnu říct, že jsme lepší. Tohle si nezasloužíme.“