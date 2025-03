Hradecký gól po odpískání? Rozhodčí mi řekl, že to nevadí, líčil střelec Šťastný

Mezinárodní den štěstí, pro leckoho lehce bizarní svátek, si našel hradecké hokejisty v Mladé Boleslavi. Po dvou domácích porážkách 1:2 a 0:2 směřovali ke třetí na ledě BK, kde ještě v 52. minutě prohrávali 1:3. V tu chvíli by na Mountfield vsadil málokdo. Hosté směřovali ke třetí porážce v řadě, která v extraligovém play off v drtivé většině případů přinese vyřazení. Jenže došlo na veskrze nevšední moment, jenž v sobě nese slušnou váhu na obrátku celé čtvrtfinálové sady. „Já prostě viděl volný puk a byl to gól. To je pro nás důležitější, víc nevím, co bych k tomu řekl,“ hodnotil kontroverzní situaci autor vyrovnávací branky David Šťastný.

Padesát minut utkání to s vámi vypadalo špatně, co se stalo z vašeho pohledu v posledních desíti?

„Vypadalo to kvůli tomu, že oni dali dva góly. Ale my jsme druhou třetinu odehráli docela dobře, bohužel druhý gól jsme inkasovali po nějakém propadu. Po vyrovnání (na 1:1) jsme je měli na lopatě, oni pak ale dali dva góly a byli na koni. My jsme si o přestávce řekli, že tohle může zlomit cokoli, jedna věc, jedno střídání. Věřili jsme, já si byl jistý, že to otočíme, že na to máme sílu. Nic jiného nám ani nezbývalo. Poslední třetinu a posledních deset minut jsme ukázali, co chceme hrát.“

Kde se to najednou ve vás vzalo? Předchozích, řekněme 170 minut, to nebylo ono.

„Ono to u nás bylo horší tím, že tlak jsme mě nějaký měli, ale takový ten optický. Okolo brány, po rozích a mantinelech. Dneska jsme od prvního střídání chodili do brány, tlačili jsme se tam. Ale zase jsme gól nedali, takže to bylo těžký na hlavu. Ale ve třetí třetině jsme tu sílu našli. Ukázali jsme, co jsme za tým, co jsme v základní části dokázali.“

Jak byste popsal situaci, kdy jste vyšťouchl kotouč mezi betony Dominika Furcha po odpískání a gól na 3:3 byl nakonec uznán?

„Já jsem dostal puk do strany a tlačil se do brány. Furchíno to nějak chytl, já udělal oblouk za bránu a viděl, že ten puk má mezi nohama a nemá ho přikrytý. Ten puk byl někde u kotníků, já jsem ho jenom vytáhl špičkou a dal gól. Pak se šli rozhodčí podívat, euforie a gól… Víc asi nevím, co bych k tomu řekl. Viděl jsem, že ten puk byl celou dobu volný a jenom jsem ho vytáhl.“

Slyšel jste předchozí písknutí?

„Písknutí jsem slyšel. Oni někdy pískají rozhodčí, někdy fanoušci. Já prostě viděl volný puk a byl to gól. To je pro nás důležitější, víc nevím, co bych k tomu řekl. Pak jsme dali čtvrtý a byla euforie.“

Věděl jste, že existuje pravidlo, podle nějž může gól platit i po přerušení hry?

„Ne. Já jsem jel za rozhodčím, že už pískal a on říkal, že to nevadí, tak jsem říkal, že teda bude gól, protože ten puk byl volný.“

Věříte, že si euforii přenesete do pátečního čtvrtého zápasu?

„Samozřejmě bychom měli, asi se to očekává, protože co jiného nás může víc nabít, než tady to, co se nám povedlo, a co se stalo ve třetí třetině? Tři zápasy jsme bušili, jak hluchý do vrat a dneska jsme se na konci odměnili. Půjdeme si za tím.“

Ceníte si hodně toho, že jste jako útočník přispěl dvěma góly? Očekávají se od vás.

„Samozřejmě, že jsem rád. Už ten první gól byl takový nečekaný. Věděl jsem, že nejsem daleko od brány, tak jsem to z otočky zametl. Druhý gól na 3:3, takže super. Mám radost, že jsem týmu pomohl. Tenhle zápas byl pro nás strašně důležitý, potřebovali jsme ho vyhrát, zvládli jsme to a jdeme dál.“

Anketa Kdo získá titul v extralize? Sparta Mountfield HK Pardubice Třinec jiný tým

Může to být moment, který celou sérii otočí?

„Doufám, že jo, protože před tou třetí třetinou jsme si říkali, že play off je specifické. To ani nemusí být gól nebo otočka, stačí nějaký souboj a může se to zlomit. Dneska se nám to podařilo, musíme být na koni a věřit si. Já doufám, že si budeme víc věřit a bude to lepší.“

Ve čtvrtek je Mezinárodní den štěstí, v hradeckém případě evidentně platí…

„Slyšel jsem to po první třetině, vůbec jsem to nevěděl. Ale asi jo, asi to funguje. Pomohlo nám to, tak snad bude pomáhat i v pátek.“