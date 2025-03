Fanoušci Hradce ohrožují životy hráčů na ledě, vadí Boleslavi. Čím se provinili?

Úvodní dvě partie čtvrtfinálové série extraligového play off mezi Hradcem Králové a Mladou Boleslaví probíhaly celkem poklidně, všechno se změnilo ve třetím duelu, který výrazným způsobem ovlivnila chyba sudích Mrkvy s Hradilem, po níž jim skončila sezona. Ovšem nešlo jen o pochybení sudích, co se po vyhecovaném čtvrtečním utkání (4:3 pro Mountfield) řešilo. Středočeský klub se pustil do vyšetřování incidentu hradeckých příznivců. O co šlo?