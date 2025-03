Mosquera o Bohemians či odstavení v Plzni: Nemám s Koubkem problém, ale... Zvažuje konec

V Česku hraje už osmou sezonu a patří mezi nejvýraznější cizince v lize. Z mimoevropských hráčů má Jhon Mosquera třetí největší počet startů v historii samostatné nejvyšší soutěže, a pokud přidá ještě jednu sezonu, posune se ve statistikách ještě výš. Jeho pokračování ovšem není vůbec jisté. „Rozhodnu se na konci června. Záleží jenom na tom, jak se budu cítit,“ prozradil, že uvažuje o ukončení kariéry. I kdyby pověsil kopačky na hřebík, plánuje zůstat s rodinou v Česku a rád by se dál pohyboval kolem fotbalu.

Do Česka jste přišel před jedenácti lety, máte tu rodinu. Jste už doma víc tady než v Kolumbii?

„Myslím, že ano. Už je to můj primární domov. Mám tady ženu a dvě dcery, jedné jsou tři roky a druhé sedm. Moje rodina je tím pádem česká. Samozřejmě mám i druhou část rodiny, která je pořád v Kolumbii, ale já už bych to řekl tak, že moje rodina je v Česku.“

Jak si vybavujete své začátky tady, když jste v roce 2014 přišel do Bohemians?

„První rok v Česku pro mě byl extrémně těžký. Bydlel jsem v Uhříněvsi, nic jsem neměl a nikoho jsem tu neznal. Chodil jsem jen na trénink a zase domů. Vlastně moc nechápu, jak jsem to celé vydržel. Táhla mě jen chuť hrát fotbal a stát se silnou osobností české ligy.“

Druhý rok už byl lepší? Co se změnilo?

„Ano. Přestěhoval jsem se a bydlel jsem pár metrů od Ďolíčku. Můj život se najednou úplně změnil. Chodil jsem víc mezi lidi, třeba do centra. To jsem v prvním roce vůbec nedělal. Druhý rok v Česku už pro mě byl mnohem lepší a taky jsem poznal svou manželku Zuzanu.“

Po dvou letech v Česku jste se ale vrátil zpátky do Kolumbie a hrál za Atlético Nacional a později Deportivo Cali.

„Ještě jsem měl smlouvu v Bohemce, ale přišla mi skvělá nabídka. Pro mě i mou rodinu to byl zlomový moment, ekonomicky i sportovně. Atlético Nacional je jeden z největších klubů v Kolumbii a otevřeli mi dveře. Najednou jsem byl někdo. Nacional vyhrává tituly skoro každý rok a já jsem si tam zahrál i mistrovství světa klubů. Všechno tam bylo strašně rychlé. Pak jsem přestoupil do Deportivo Cali, což je zase můj srdcový klub, kterému jsem od dětství fandil.“

Proč jste se tedy potom vracel zpátky do Česka? Bylo to kvůli rodině?

„Ano. Měl jsem různé nabídky z Brazílie nebo americké MLS