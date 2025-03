Komplikace Mrázkových na MS v tancích na ledě: Kateřině praskly šaty

Rup a bylo to! Kateřina Mrázková musela na mistrovství světa řešit zapeklitý problém s kostýmem, když jí praskl jistící pásek.

Komplikace přišla v pátek před rytmickým tancem. "Praskl mi takový silikonový pásek, co mi držel u sebe šaty pod krkem, ale ony ani tak nemůžou spadnout, takže jsem na to zapomněla. Jen při prvním pohybu na rozjížďce jsem se cítila nezvykle, ale pak už dobré," vykládala Katka, kterou to vůbec nerozhodilo. Spolu s bratrem předvedli nejlepší rytmický tanec sezony.

Čistý program jim vynesl 74,46 bodu, o více než čtyři body překonali svou známky z lednového mistrovství Evropy. Po jízdě neskrývali nadšení. "Stalo se přesně to, co jsem si přál, a to, abychom zajeli tady v závodě tak, jak umíme na tréninku. Samozřejmě vždycky to může být ještě lepší, ale teď jsme hodně spokojení," řekl Mrázek.

Ve volných jízdách pak sice o dvě příčky klesli, ale spolu s 13. místem sourozenců Taschlerových dokázali Česku zajistit dvě kvóty na vrcholných globálních akcí příští sezony. Vedle MS v Praze, budou také oba páry závodit pod pěti kruhy v Miláně.