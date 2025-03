Trpišovský: Vztyčený varovný prst, Dukla zaslouží pochvalu. Co je s Ogbuem?

Na jaře fotbalisté Slavie podruhé ztratila. Po porážce v derby se Spartou nezvládli ani druhý střet s pražským klubem. V sobotu večer před vyprodanou Juliskou remizovali s Duklou 0:0, dokonce mohli prohrát. „Všechno zlé je k něčemu dobré. Nevyhráli jsme, je to vztyčený varovný prst. Máme týden na to, abychom předvedli jiný výkon,“ hodnotil zápas Jindřich Trpišovský. Během tiskové konference několikrát zopakoval, že hráči zase musí přepnout do pracovního módu. Také popsal zdravotní stav Igoha Ogbua, který se zranil na předvečerním tréninku. Problémy má také Tomáš Chorý…

Získali jste jen bod. Proč?

„Je to trest za špatný první poločas, jakým stylem jsme ho odehráli. I když jsme čekali, že Dukla bude hladová a pracovitá a že i my musíme přepnout na pracovní mód. To se ale nestalo. Měli jsme hodně ztrát, po nich jsme zase byli daleko od soupeře. Místo, abychom si soupeře připravili, utahali, tak se stal přesný opak. Nevolili jsme dobrá řešení, byli jsme nekompaktní, rozháraní. Dukla si zaslouží pochvalu za výkon. Na druhou stranu každý hraje tak, co mu soupeř dovolí. A my Dukle dovolili dost. Do druhého poločasu jsme měli dobrý vstup, dvě gólovky, ale pak přišla zase hluchá pasáž. Proto se narodily zase dvě šance Dukly. V posledních pětadvaceti minutách jsme to honili, dostali se konečně do tempa, měli jsme dobrý pohyb bez míče, což byl největší rozdíl oproti zbytku zápasu. Nicméně znovu opakuji, byli jsme potrestaní za první poločas. Nedá se nic dělat, musíme se hodit zpátky do pracovního módu.“

Vzhledem k tomu, že máte zraněné tři stopery Holeše, Ogbua a Chaloupka, hrál na levé straně stoperské formace nečekaně Oscar. Proč jste pro něj rozhodl? A jak to na netradičním místě zvládl?

„Byla to varianta, pro kterou jsme rozhodli během pátku, kdy se nám zranil Ogbu. Oscar měl jiné postavení v defenzivě, jiné v ofenzivě. V druhém poločase jsme změnili rozestavení a on se přesunul na místo krajního obránce. Právě přes jeho levou stranu jsme se dostávali do šancí, do rotací. V první půli se Osky malinko hledal, ale to bylo tím, že neměl čas na trénink. Z Afriky cestoval dva dny. Taková změna není jednoduchá pro žádného hráče.“

Co je s Ogbuem?

„Nemám detailní zprávu, půjde na vyšetření magnetickou rezonancí. Predikce je taková, že jde o problém s přitahovačem třísla, je tam pravděpodobně trhlina. V minulosti podobné zranění měl, vrátil se mnohem dřív, než jsme si původně mysleli.“

Ze zápasu odkulhal také Tomáš Chorý. Jak vypadá jeho zdravotní stav?

„Z reprezentace si přivezl problémy s třísly, nemůže se zapřít do souboje.“

Jak bylo těžké chytat skvěle hrající Millu s Mikušem?

„Oba podali dobrý výkon. Svědčí jim, když chodí do otevřené obrany. Každému se lépe se útočí do otevřeného prostoru. Věděli jsme, že zápas proti nám bude pro Millu něco jako mistrovství světa. Udržel spoustu míčů, potvrdil běžeckou kvalitu. Ano, hráli dobře, ale my jsme jim to umožnili. Dostatečně jsme nepřepnuli na režim Slavie, ale tím nechci zlehčovat pracovitý výkon Dukly.“

Po dlouhé pauze nastoupil Jan Bořil, dokonce vydržel na hřišti celé utkání.

„Čekali jsme, jak bude vypadat, zvládl to ale výborně. Pomohl nám s chytáním brejků, přitom v tréninku je pouze čtrnáct dní. V kombinaci s nemocí mu ochably svaly okolo kolena a začalo ho to bolet. Už je ale v pořádku, dnes patřil k nejlepším. Měl správné nastavení, takové bychom potřebovali od více hráčů.“

Po vynuceném střídání Chorého jste hráli bez typického útočníka. Scházel vám někdo vysoký a důrazný ve vápně?

„Bylo to nepříjemné, obzvlášť proto, že jsme hráli často v poslední třetině hřiště. Nejsme na to zvyklí, přesto jsme se dokázali dostat do dobrých pozic. Ano, na konci nám výška chyběla.“

Zaskočila vás řada technických nedokonalostí vašich podřízených?

„Nepřekvapilo mě to, viděli jsme ji i v pátek na tréninku. My víme, jaké jsou naše zápasy po repre pauze. Před Duklou jsme absolvovali jen jeden trénink v tomto složení. Jeden den navíc by se hodil, i tak jsme to měli na Julisce zvládnout. Když hrajete do plné obrany, musíte to zlomit kombinací. V první půli jsme měli spoustu náběhů, ale míče tam přišli pozdě nebo vůbec.“

Spěcháte za titulem, může vás remíza s Duklou znejistět?

„To si nemyslím. Cesta je dlouhá, poslední kroky jsou nejsložitější. Jak jsem řekl na začátku, musíme víc přepnout do pracovního módu. Všechno zlé je k něčemu dobré. Nevyhráli jsme, je to vztyčený varovný prst. Ve Slavii musíte být koncentrovaní na každou minutu. Musíte jet na maximum. Máme týden na to, abychom předvedli jiný výkon.“