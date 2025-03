Vstoupit do diskuse (

Dostihy na fotbalovém place bavily! Takhle vzrušující duel mezi soky z české TOP trojky pamatuje málokdo. Jen tedy sparťanská obec není po nedělním večeru na Letné zrovna v rozverné náladě. Úřadující mistři padli doma s Plzní 2:4, i když vedli a také do druhé půle vstoupili brzkým gólem. Naprosto jim však zkolabovala defenzivní hra včetně brankáře Petera Vindahla. Souboji o druhé místo najednou vévodí Baník, na jehož stadionu se Sparta ukáže už v sobotu.

Na Letnou se sypal ledový déšť, značná část plzeňského kotle se přesto svlékla do půl těla. Zato sparťanská část stadionu řídla bleskově. Ne, nemohlo za to počasí, jakkoli bylo příšerné.

Na vině byl pohled na tabuli, kde svítilo pro Spartu potupné skóre. S Viktorií prohrála 2:4 a v tabulce spadla na čtvrté místo. To je průšvih!

Zato Plzeň křepčí, protože na Letné, jak přiznal domácí útočník Lukáš Haraslín, vyhrála zaslouženě. „Možná to byl zběsilý zápas, ale hlavně byl krásný,“ rozplýval se trenér vítězů Miroslav Koubek.

„Těžko se mi hledají slova. Jsem zklamaný z výsledku i výkonu,“ reagoval Haraslín. A poté poměrně tvrdě obžaloval sebe i další členy vlastního týmu: „Oni chtěli víc než my.“

Z toho pak rezultovalo, že Sparta dostala teprve počtvrté v historii české ligy v domácím prostředí čtyři branky. Toto číslo jasně ukazuje, kde byl domácí problém. Nezachytal Peter Vindahl, nezahráli Filip Panák, Patrik Vydra, Martin Vitík, Tomáš Wiesner. Ukázalo se, že výrazně scházel zdravotně indisponovaný tmel sestavy, finský střeďák Kaan Kairinen, kterého mladík Vydra opravdu nezastoupil.

„Měli jsme hodně ofenzivních hráčů a dobré momenty směrem dopředu, ale udělali jsme příliš mnoho velkých chyb v defenzivě,“ láteřil trenér Lars Friis. „Bylo to příliš laciné, soupeř se velmi lehce dostával do šancí. Tak to vidím,“ rozsekl téma.

Sparta do duelu vlétla, ale...

Letenským přitom všechno nahrávalo. Do duelu vlétli v brutálním stylu, fungovala souhra Jana Kuchty s Haraslínem. Hned z ní vzešla příležitost, v osmé minutě pak slovenský křídelník ukázal kvalitu, kličkou překonal Amara Memiče, housle nasadil Sampsonu Dwehovi a poté pokořil Jedličku střelou na zadní tyč. To byla jeho klasika, která Spartu často pozvedne. Tentokrát však ne!

Trefa totiž rozpoutala velkou jízdu, v níž „dominovaly“ sparťanské chyby. U první trefy Plzně, kterou zařídil robocop Pavel Šulc po (ne)chtěném nákopu kapitána Lukáše Kalvacha, zkolabovali Vitík s Vindahlem, reprezentant se dostal lehce k zakončení, přitom zejména gólman mohl při větší dravosti míč odvrátit.

Při dalším zásahu Rafia Durosinmiho zase zaváhal Wiesner při rozehrávce a poté nedostoupil centrujícího Cadua. Na zadní tyči se hlavou prosadil vysoký forvard, nakonec nejproduktivnější hráč střetu.

V tu dobu - a ta nekončila - se hrálo v šíleném tempu. Obě defenzivy byly pod tlakem, prostory byly otevřené, na jedné straně měl možnost Durosinmi, na druhé Kuchta. V prvním případě dokonce zasahoval skluzem vracející se Haraslín, tak moc byla sparťanská obrana rozebraná.

A nepomohl jí ani světlý moment na začátku druhé půle. Ve vápně se prosadil kapitán Panák, jenž zapsal první gól od listopadu 2023, kdy rozhodl souboj s Baníkem Ostrava. „Hrálo se nahoru, dolů, obrovské běhání,“ popsal Šulc. „Bylo to takové basketbalové,“ porovnal plzeňský Matěj Vydra.

Viktorii to svědčilo, ukázala energii. „Nabrali jsme ji po šesti anglických týdnech. Byli jsme schopní běhat, presovat, zastupovat se, nahrazovat chyby jednoho nebo druhého. Byl to intenzivní výkon, který jsme si na Letnou museli přenést z Evropské ligy,“ oceňoval Koubek. „K tomu jsme byli produktivní,“ doplnil.

Přesně tak. Za chvíli udeřil znovu Durosinmi, jeho zakončení levačkou bylo fantastické. Třetí gól opravdu nešel za Vindahlem. „On není vidět v kombinaci, nechtějme po něm driblingy. Ale jsou útočníci, co se nepotkají s míčem… Co mu mám říct, když dá dva góly,“ usmíval se plzeňský trenér. Čtvrtý navíc přidal libovou střelou z nějakých dvaceti metrů hostující Vydra. Bylo jasno.

Co však není jisté, je vyústění války o druhé místo. Nynější nastavení: 2. Baník 57 bodů. 3. Plzeň 56. 4. Sparta 55. „Je to bláznivé,“ glosoval Šulc. Další řešení může přinést příští kolo, kdy do Ostravy zavítají Letenští.