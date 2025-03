Brabec: Bazaly budou nejlepším stadionem v Česku! Fanoušci zajistí body navíc

Ještě než začal zápas fotbalistů Baníku s Pardubicemi, podepsal majitel ostravského klubu Václav Brabec spolu s předsedou FAČR Petrem Fouskem, primátorem města Janem Dohnalem a dalšími memorandum o nových Bazalech. Supermoderní stadion s dvacetitisícovou kapacitou by mohl ve Slezsku stát do pěti let a hrávat na něm má i česká reprezentace. „Jsem skálopevně přesvědčen, že to bude nejlepší aréna v republice,“ nepochybuje Brabec, pro nějž jde o nejlepší fotbalové období v životě.