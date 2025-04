Konec jedné éry? Ancelotti po vyřazení s Arsenalem: Nevím, co bude dál

Smlouva mu sice končí až za rok, ale spekuluje se o jeho možném konci. Server The Athletic už dříve informoval o tom, že se o Carla Ancelottiho zajímá i brazilská reprezentace, jako o možného trenéra pro mistrovství světa 2026. „Může se stát, že skončím, pokud se klub rozhodne pro změnu. Nebyl by to problém. V den, co tu skončím, můžu jen a pouze poděkovat celému klubu. Je mi jedno, jestli moje smlouva skončí nebo ne,“ sdělil s ledovým klidem jediný kouč, který vyhrál Ligu mistrů pětkrát.

Vyřazení z jeho oblíbené soutěže mu pak příliš mnoho nových vrásek na tváři neudělalo. A na nějaký dlouhý smutek ani není čas. V závěru sezony bude „bílý balet“ bojovat ještě o jiné poháry. V lize ztrácí na Barcelonu stále hratelné čtyři body a s úhlavním rivalem se střetne i ve finále Copa del Rey. Po klasické sezoně se pak navíc poprvé zúčastní i prvního ročníku rozšířeného mistrovství světa klubů. „Je to nekonečná sezona, ale je potřeba se zvednout. Tahle sezona zatím není úplně naše, ale žádný tým není neporazitelný. Tohle je prostě součást fotbalu,“ dodal po vyřazení zkušený Ital.

Naopak jeho protějšek byl v sedmém nebi. „Jeden z nejlepších večerů mé fotbalové kariéry,“ usmíval se Mikel Arteta do kamery TNT Sports. „Je to opravdu něco extra, protože jsme hráli proti týmu s největší historií, který nás všechny hodně inspiroval. Můžeme na sebe být opravdu pyšní, že se nám podařilo vyhrát takovým způsobem,“ zářil 43letý Bask.

Vítězství v odvetě Londýňanů se přitom nerodilo snadno. Velmi pohodlný náskok z úvodního klání mohl v úvodu ještě zvýšit z penalty Bukayo Saka, jenže pokus o „Panenku“ mu vůbec nevyšel a dlouhán Thibaut Courtois ho vychytal. „Věřil si, vzal to na sebe a nedal. Mohl to být moment zvratu, protože jim to dodalo hodně sebevědomí, ale ustál to dobře,“ zastal se Arteta své hvězdy.

Když chvilku po zahozené desítce na jedné straně rozhodčí ukázal na puntík i na té druhé, znejistěl určitě nejeden fanoušek „kanonýrů“. Videorozhodčí však nakonec po dlouhém prověřování přizval hlavního k monitoru a ten po přezkoumání pokutový kop pro domácí odvolal. Kylian Mbappé šel k zemi až příliš ochotně.

„Něco jsme potřebovali, abychom změnili dynamiku zápasu. Možná by nám pomohla ta penalta, kterou nám pak vzali…,“ vrátil se ke sporné situaci po utkání Ancelotti. Uznal však, že soupeř byl ve dvojzápase lepší a postoupil zaslouženě. „Musíme být upřímní – Arsenal si to zasloužil v obou zápasech. Fotbal má šťastnou tvář a smutnou tvář. Tu šťastnou jsme už viděli mnohokrát, tentokrát na nás připadla ta smutná,“ doplnil.

Obhájce trofeje tak tentokrát končí už ve čtvrtfinále a mezi nejlepší čtyřku míří po dlouhých šestnácti letech Arsenal, který nyní narazí na již korunovaného šampiona Francie – PSG. O druhé finálové místo se pak utkají Barcelona s Interem. Všechny týmy poslední čtveřice mají skvělou formu a jejich souboje by měly být extrémně vyrovnané. Jak moc? Tak moc, že statistici dávají na základě výpočtů favoritovi každého duelu jen 51procentní šanci na postup.