Je v Anglii hotovo? Arteta po ztrátě utekl z rozhovoru, podivnost se zdí

O titulu se v Premier League zdá být rozhodnuto. Arsenal potřetí v řadě ztratil, když na Old Trafford vyválčil jen bod za remízu 1:1. Naopak Liverpool nezaváhal a po triumfu 3:1 nad Southamptonem má v čele pohodlný patnáctibodový polštář. „Tvrdě nás zasáhla vlna zranění, ale jak řekl trenér, budeme se rvát do konce sezony. Jsme Arsenal. Nic nevzdáváme,“ neztrácel víru Declan Rice, jehož pěkná rána stanovila konečný výsledek nedělního šlágru.

Lídr a nejlepší hráč Bukayo Saka i oba hrotoví útočníci (Kai Havertz a Gabriel Jesus) jsou dlouhodobě mimo hru a na Arsenalu se to projevuje. Kanonýři nejsou schopni dostát své přezdívce a v posledních pěti ligových zápasech nasázeli jen tři branky. I proto jim sen o titulu utíká.

„Nedaří se nám proměňovat příležitosti. Je to otázka špatného provedení, kdy nezakončuje třeba ten správný hráč, nebo prostě nezakončíme dobře,“ hlásil trenér Mikel Arteta.

To United stačilo k vedení málo. Bruno Fernandes v nastavení první půle precizním trestňákem překonal Davida Rayu a Rudí ďáblové šli do kabin s jednobrankovým vedením.

„Přeletělo to lehce nad námi. Z pohledu nás ve zdi jsme to mohli určitě udělat lépe. Zároveň mi přišlo, že jako zeď jsme stáli nějak daleko od míče,“ podivoval se Rice. Zřejmě oprávněně, když podle výpočtů byli hráči Arsenalu o metr dále, než určují pravidla.

„Hrozně moc nám to pomohlo. Šlo cítit, jaká energie díky tomu ovládla stadion. V takových situacích je naším cílem dovést utkání do vítězného konce. Být kompaktní. Tlačili jsme se dopředu a byli kompetitivní. Hned několikrát jsme se ve druhé půli ocitli blízko vítězné branky,“ viděl zlepšení kouč United Rúben Amorim.

Arsenal ovšem dokázal ve hře udržet gólman Raya. Famózně vychytal jak Noussaira Mazraouiho, tak Joshuu Zirkzeeho.

Článek pokračuje pod grafikou

Domácí zahozených šancí litovali čtvrthodinu před koncem, kdy se Declan Rice opřel do míče a krásnou ranou o tyč srovnal. Bývalý spoluhráč Tomáše Součka a Vladimíra Coufala o pár minut později navíc famózním skluzem proti Rasmusi Höjlundovi uhasil velkou chybu Mikela Merina.

„Kdybych reagoval pomalu, Höjlund dával gól. Nevidím nic špatného na tom takový zákrok oslavit,“ byl spokojený Rice.

V bláznivém závěru se vítězství mohlo přiklonit na kteroukoliv stranu. Raya ovšem opět zachránil Kanonýry, když pár sekund před koncem vychytal Fernandese.

„Způsob, jakým si soupeř vytvořil některé šance, je prostě nepřijatelný. Otevřeli jsme hru a soupeři nabídli, aby celý zápas vyhrál. Hráče budu vždy bránit, ale v takových momentech se musíme chovat lépe,“ zlobil se Arteta. Španělský kouč byl natolik naštvaný, že odešel z pozápasového televizního rozhovoru. Obdržel otázku, jestli není chyba, že klub v zimě nepřivedl hrotového útočníka…

„Liverpool si určitě nebude připadat, že by je tenhle tým měl ještě dostat pod tlak. Naopak Arsenal působí dojmem, že z něj vyprchala vítězná mentalita. Ani příchod hroťáka typu Alexandera Isaka by jim k titulu nepomohl. Nemají na to hlavu. United měli vyhrát,“ zhodnotil duel legendární záložník Manchesteru United Roy Keane.

Liverpool tak k prvnímu titulu po pěti letech může v závěrečných devíti kolech ztratit jedenáct bodů. Podle většiny expertů je rozhodnuto. Některé sázkové kanceláře korunovaly Liverpool mistrem již koncem února a vyplatily sázky. Na Anfieldu se chladí šampaňské.