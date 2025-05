Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 4 )

Vstoupit do diskuse ( 4 )

Úvodní duely semifinále play off Evropské ligy se odehrály ve znamení dominance papírových favoritů. Fotbalisté Manchester United vyhráli 3:0 na hřišti oslabeného Bilbaa a výrazně se přiblízili k postupu do finále. Blízko k souboji o celkový triumf má i Tottenham, který doma nepodcenil norské Bodö a do odvetného zápasu vstoupí s vedením 3:1