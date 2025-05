30 let od největší habaďůry v dějinách derby pražských »S«: Larsi, máš taky Chovance?

Na 10. květen připadá v Dánsku Den modliteb. Kouč Sparty Lars Friis (49), zralý na vyhazov, potřebuje na pomoc v dnešním mači se Slavií svolat do Vršovic všechny svaté, nebo…

Nebo na čas výkopu 19:00 (dnes vysílá Oneplay Sport1) vymyslet český fígl! Aby ve 314. derby zafungoval stejně senzačně, jako v tom 237. na jaře 1995. Tenkrát před třiceti lety se odehrála největší lest v dějinách střetů pražských »S«. Letenští v kádrové nouzi tajně vytasili z bafuňářského kanclu slavného exzadáka Jozefa Chovance.

V pětatřiceti letech, s kolenem rozhašeným na maděru a trochu kulatý, přijel do starého Edenu maskovaný v kvádru se šlaufkou. Dal si retko s dlouhým popelem s trenérem slávistů Ciprem, poklábosil a pak se vynořil po schodech z podzemí v plné fotbalové zbroji! Sešívaní z toho byli tak paf, že rupli 0:1! „Vzpomínám si na to. Byli z Pepy dost vedle. Teď nevím, co by pomohlo. Třeba postaví Rosu,“ vtipkuje exsparťanský mistr driblinku Lumír Mistr (56).

»Rosa« čutal

Když jsme u toho fórku, sportovní direktor Tomáš Rosický (44) si v týdnu s Vitíkem a spol. na utužení rozklíženého souboru na Strahově začutal. Na plac ale vyrazí asi ztuha. Byť by se kumšt jeho fotbalového kalibru rudým, v mizerném rozpoložení a při mistrovské pohodičce rivala, zase náramně hodil. Body k udržení naděje na evropské poháry potřebují Letenští jako prase drbání, jenže kde vzít nějakého nového Chovance?