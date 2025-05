Proč Sparta odvolá Friise: špatné reakce i příšerná obrana. A proč to neudělala už teď?

Nezastavil dvě krize

Už na podzim se Sparta propadla do tmy, na jaře se to opakuje, i když v kratším časovém horizontu. Výsledky jsou prostě jasná ukázaná, kvůli nim bude trenér odvolán. Zatím splnil cíl hovořící o postupu do Ligy mistrů, další se hroutí.

8

Tolik porážek v lize už Sparta zapsala. Za celý minulý ročník o šest méně