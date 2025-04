Zavřete všem ústa, nabádal kouč Zlína hráče. Zklamal ho pískot, Jihlavě dal kredit

Prozraďte obsah vašeho proslovu v šatně.

„Strašně mě mrzel pískot diváků, protože po této sezoně si to kluci absolutně nezaslouží. Jsem šťastný, že aspoň kotel stál celý zápas za nimi. Je lehké povzbuzovat a být pozitivní, když se daří. Ale když se nedaří, potřebujete podporu z tribun. Kdybychom hráli celý rok nic, chápu, že přijde pískot. Byl jsem z toho překvapený a s otevřenými ústy jsem pozoroval, co se ve druhé třetině děje. Strašně mě to zklamalo. Ano, nešlo nám to, dělali jsme spoustu hloupostí. Nabalovalo se to. Lidé, kteří někdy dělali sport, to chápou. Ostatní asi ne.“

Dobře, ale co pak padlo v kabině z vašich úst?

„Podobná slova. Už nešlo o systém hry. Bylo potřeba dát do toho srdce a zavřít všem ústa.“

Co se dělo s vaším týmem v úvodu páté partie?

„Nechci říct, že první dvě třetiny byly z naší strany katastrofa, ale všechno se otáčelo proti nám. Nehráli jsme dobře. Ale nemůžou říct ani slovo, že by hráči nechtěli. Chyby jsme dělali z přemíry snahy a tlaku z momentální situace. Věděli jsme, že může přijít konec sezony. Taky jsem byl nazlobený na to, jak hrajeme. Bohužel, někdy věci nejdou podle plánu. Třetí třetina už byla v naší režii. Byli jsme nabuzení, ochotní udělat pro vítězství všechno. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.“

Co dál?

„Po emotivní třetí třetině se musíme v Pelhřimově zase uklidnit. Chceme to dotáhnout do sedmého utkání.“

Soupeř vás pořád hodně trápí, co?

„Je potřeba dát kredit Jihlavě. Její hráči jsou všude a našim klukům to strašně ztěžují. Stejně jako my hrají výborně v oslabení, velmi aktivně, obětavě. Musíme hrát tak jako ve čtvrtém zápase u nich. Tam bylo vše, co jsme chtěli. Musíme se o to pokoušet znova. Pak se puk odrazí na naši hokejku anebo do protipohybu brankáře. Celou sezonu nás provází, že když máme špatné střídání anebo uděláme chybu, další pětka to nenapraví a spíš to dubluje. Pak klesá sebedůvěra, diváci zapískají. To byl ve středu příklad první a speciálně druhé třetiny. Přitom hráčům říkáme, ať zapomenou na dobré i špatné střídání. Je to o hlavách. Mentální koučink během zápasů je složitý. Hráči musí mít vůli chyby napravit.“

Pochválíte brankáře Daniela Hufa, který vás udržel v zápase?

„Hufíno celou sezonu potvrzuje svou vysokou výkonnost. V prvních dvou třetinách nám dal šanci, abychom v zápase uspěli. V první části chytil čistý gól, když vytáhl beton. Možná to byl zákrok sezony.“