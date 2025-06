Kincl vs. Muradov: dlouho domlouvaný boj, Čech má výhodu. Expert tuší šachovou partii

Sobotní megaakce Oktagon 72 v Edenu slibovala hned několik sportovních vrcholů. Vinou zdravotních komplikací ale startovka pozbyla ženské titulové bitvy, čtvrtfinálových duelů Tipsport Gamechangeru i testu pro novou německou star Fredericka Vosgröna. O to více pozornosti se upne na klenot turnaje - souboj Patrik Kincla a Machmuda Muradova. Má podobně hvězdné obsazení jako hlavní zápas večera a také obrovskou sportovní úroveň. Oba aktéři patří do evropské top pětky.

Přední tváře domácí scény proti sobě měly nastoupit takřka přesně před šesti lety. Tehdy k zápasu nedošlo kvůli finančnímu kolapsu pořadatelské stáje XFN. Kariéry obou borců od té doby nabraly odlišný kurz.

Kincl nejprve přešel do prestižní polské ligy KSW, kde se probojoval až k titulové šanci, načež zaznamenal úspěšnou sérii v Oktagonu. Vyhrál ve čtyřech titulových zápasech, než loni na podzim narazil na Kerima Engizeka. Elitní Uzbek se mezitím pokoušel o průlom v nejlepší světové lize UFC. Před koncem, který si z části vynutily taky časté zdravotní problémy, Muradov nasbíral solidní bilanci čtyř výher a dvou porážek.

Kinclova výhoda

Muradova sice nelze považovat za méně zkušeného bojovníka, na rozdíl od Kincla ale nikdy nezažil šampionský pětikolový zápas a ani se na něj nepřipravoval. Čech na druhé straně v posledních čtyřech letech nastupoval pouze do titulových klání a tři z nich dovedl až na plný časový limit.

„Ty dvě kola navíc představují zásadní rozdíl. Když zbývají dvě minuty do konce třetí pětiminutovky, bojovníci si často říkají, že si to jen pohlídají a doklepou do závěrečného gongu. V šampionském souboji by ale byli přesně v polovině. Proto musí hodně odlišně pracovat s rozdělením energie,“ popisuje Jan Novák, MMA analytik, který připravuje strategie předním domácím zápasníkům.

„Mach na pětadvacet minut boje trénuje vůbec poprvé, kdežto pro Patrika je to už rutina a má za sebou reálnou zkušenost takto dlouhého zápasu. A ta se může projevit, pokud se dostanou přes třetí kolo,“ míní expert.

Muradov potřebuje hezký zápas

Uzbecký ranař stihl v březnu generálku s veteránem Yasubeyem Enomotem. Muradov Švýcara smetl v první polovině utkání knockoutem. „Kvalitou se Enomoto určitě Kinclovi nerovná. ´Mach´ byl jasný favorit a výhrou tak nikoho příliš nepřekvapil. Opět přitom ukázal své nejlepší zbraně. Krásně se hýbal na nohou, držel si soupeře od těla neustálým naznačováním a potvrdil komplexnost, když suverénně přenesl boj na zem,“ hodnotí Novák.

Onen strh na zem navíc Muradov doručil bez větší přípravy v reakci na soupeřův boxerský výpad. Taková dovednost může Kinclovi do velké míry rozhodit strategii. „Patrik nemůže nechat Macha, aby diktoval tempo, takže na něj bude muset tlačit. Tam právě ale může přijít překvapení v podobě takedownu,“ míní insider a vzápětí dodává: „Rizika jsou všude, nicméně oba jsou natolik zkušení, že si valnou většinu zvládnou pohlídat. Bude to šachová partie.“

Byť Uzbek může zahrozit i na zemi, přímá cesta k vítězství vede bezpochyby přes postoj. „Muradovovi by nejvíc svědčilo atraktivní utkání, při kterém by si se soupeřem vyměňoval jednu kombinaci za druhou. Měl by přitom dost prostoru na svůj rychlý pohyb na nohou, úhlování a přípravu pastí, které mohou vyústit finišem,“ soudí Novák.

Kincl musí Uzbeka trápit

Označení „střet stylů“, které se zápasu z části právem přisuzuje, je paradoxní. Zřejmě nejschůdnější cesta k vítězství pro české bijce sice vede přes wrestling a kontrolu na zemi, ale je to právě Kincl, kdo se na domácí scéně dlouhá léta vymyká právě výjimečnou všestranností. Jeho styl stojí na profesorsky-technickém boxingu a solidní judu. V posledních letech však pracuje také na taekwondistickém repertoáru kopů.

Jeden z možných scénářů zápasu představuje prudký start Kincla, který bude narušovat Uzbekovi pohyb nízkými kopy na holeně a trefovat jej jednotlivými údery. V takovém případě se zároveň nesmí nechat vtáhnout do divoké mely, v níž má Muradov daleko větší přehled. Pokud pak nebude Čechovi sedět tempo, může spustit neúprosnou wrestlingovou ofenzivu.

„Patrik dokáže dlouho držet vysoké tempo a v klinčích na pletivu je expert. Může tam Muradova vyčerpat a vzít mu boxerskou výbušnost. Čím více bude zápas tahavější a v uvozovkách ošklivější, tím lépe do Patrika,“ míní Novák. „Hlavně se nesmí upnout jen na wrestling, ale musí kombinovat všechny aspekty boje,“ dodává.