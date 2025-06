Extrémní proměna: Vémolův soupeř Végh hlásí před Edenem formu

Podezřívaví fanoušci: Sypeš, Attilko?! Extrémní proměna Attily Végha vzbudila u fanoušků potlesk, ale i špetku podezření. „Steroidy dělají divy, Attilko,“ zní jeden z mnoha posměšných komentářů. „Říkají, že jsem nasypaný, ale já jsem stále otevřený testům na doping. V tomhle ohledu mám čisté svědomí,“ prohlásil slovenský svalovec pro sport.cz s tím, že v Oktagonu by možná až devadesát procent zápasníků sítem neprošlo. A co na to soupeř Vémola? „Tak to neber a bude ti líp, ty vole!“ tvrdí obecně o podpůrných látkách.