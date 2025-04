Finálnímu duelu kariéry předchází nemalé kontroverze. Attila Végh nejprve zrušil zápas s Karlosem Vémolou v Edenu, aby po deseti hodinách uvedl, že chtěl pouze přitáhnout pozornost k investičnímu produktu jeho sponzora. Za lživou reklamu se na slovenskou legendu strhla vlna nenávistných komentářů na sociálních sítích a kritika od vedení Oktagonu. „Já to ale měl za dobrou věc, přinesl jsem našemu duelu pozornost. Co pro to udělal Karlos? Jen se podívejte na jeho sociální sítě,“ povídá Végh v rozhovoru pro iSport. Hodnotí také rivalův výkon proti Willu Fleurymu.

Do loňského zápasu s Vémolou jste musel hodně hubnout. Jak moc jste si nechal váhu vyletět před touto přípravou?

„Tehdy to pro mě bylo snazší, odveta se totiž řešila dva roky, během nichž už jsem na sobě začal makat. Po Edenu jsem to přehnal, váha mi vystoupala na sto šestnáct kilo, byl jsem hodně tučný až obézní. Miluji totiž život, jídlo a drinčíky. Lidi do mě pálí, že jsem přeci sportovec. To jsem, ale jsem taky člověk, chci žít komfortně. Nebudu si hrát na něco, co nejsem. Když pak ale dostanu bojovou úlohu, dokážu dát vše bokem a makat. Teď mám sto pět, sto šest kil.“

Bude hrát v kleci váha či síla zásadní roli? Po poslední porážce se mluvilo o tom, že jste vypadal výrazně hubenější než při prvním zápase s Vémolou.

„To je pořád to stejné, lidi říkají, že jsem se tvářil jinak, když jsem vstupoval do klece. Pak říkají, o kolik jsem byl hubenější, a proto jsem prohrál. To jsou úplné nesmysly. Kdybych ten zápas vyhrál, říkali by, že se tak stalo právě, protože jsem byl hubený a ve skvělé formě. Hledá chyby, mezery někde, kde se nic nenajde. Když se ohlédnu zpět, nic na přípravě bych nezměnil. Měl jsem úžasného silově kondičního trenéra, který se mnou udělal vynikající kus práce. Lidi řeší, co by kdyby… Nic takového! Karlos se líp vzbudil, vyhrál a konec! Jednoduchá věc, to je MMA.“

Takhle jste tu prohru vnímal hned, nebo je za tím nějaký proces?

„Jasně, že hned. Uznám prohru. Nebudu tady vyprávět jako on. Vypráví, že jsem ho tehdy náhodou trefil, pak ho náhodou trefil Pirát (Samuel Krištofič), Kincl a Fleury ho oba náhodou týrali celých pět kol. To jsou pohádky. Nebudu jako on…Dokážu uznat, Karlos byl ten večer lepší a vyhrál zaslouženě.“

Karlos je jednostranný bojovník

Zmínil jste nedávný duel Vémoly a Fleuryho. Co vás na Irově výkonu zaujalo nejvíc?

„Vytrvalost a fyzická síla. Ukázalo se to hned. Karlos ho dal na zem, Fleury se hned zvedl. Když pak ale Fleury hodil Karlose, udržel ho pod sebou. Karlos neměl ani jednoprocentní šanci. Všichni ho teď uznávají, že bití ustál. No super… Brutální úspěch – dvacet pět minut jen dostával bomby do hlavy. Klobouk dolů před tím, jaké má srdce. Jestli ale zažije ještě jeden takový zápas, bude ťuknutý. Byla to hra na jednu branku.“

Překvapilo vás to?

„Po první minutě jsem věděl, že to takhle dopadne. Fleury mu dal hrozné bomby a ke knockoutu mu chyběla jen přesnost. Když jsem Karlose vypnul já nebo Pirát, lidi zas povídali, že má skleněnou bradu. Teď zas vypráví opak.“

Fleury měl převahu nejen v postoji, ale také na zemi. Ukázal vám tím recept na Terminátora?

„Ano. Já však už dlouho říkám – Karlos je jednostranný bojovník! Zatlačí vás zády na pletivo, dá vás na zem, kde vás drží. Má jen dvě ukončovací techniky, rear-naked-choke a arm-triangl, které mu fungují celou dobu. S ničím kromě tohohle vás nedokáže překvapit. Nic ve zlém…Je vlastně obdivuhodné, že vybudoval takovou kariéru s nemehlostí.“

Už několikrát jste mi teď povídal o tom, co lidé píšou na sociálních sítích. Jak moc ty komentáře a diskuze čtete?

„Myslíte hejtery? Musím hned říct, že mě živí spolupráce na sociálních sítích. Každý bojovník by z toho chtěl žít. Kdo vám řekne, že ne, lže. A to platí i pro devadesát devět procent běžných lidí. Lidé, kteří mi nadávají za reklamu a nazývají mě zaprodancem, jsou nespokojení sami se sebou. Já jsem spokojený, v životě by mě nenapadlo psát někomu, kdo se mi nelíbí. Mám navíc lidi, kteří mi spravují sociální sítě za mě, abych to nemusel řešit a číst hejterské komenty. Kdybych je četl, musel bych se oběsit.“

V komentářích a diskuzích se neobjevují urážky na vaše výkony ale spíše na vaše počínání v reklamě…

„Řekněte, co teď myslíte konkrétně.“

Před nedávnem jste zveřejnil video, ve kterém jste oznámil zrušení zápasu s Vémolou, abyste upozornil na produkt jednoho z vašich sponzorů. Kauzu této lživé reklamy tehdy řešilo i vedení Oktagonu. Uznáváte, že jste překročil hranici?

„To video jsme zveřejnili deset hodin předtím, než to vyšlo na povrch. Nebylo to venku týden… Po deseti hodinách jsme zas uvedli, že zápas bude, a upozornili na ten produkt. Lidi mě hned začali hejtovat, chytla se toho média a vše bylo zlé, zlé a zlé. Na druhou stranu, já žiju z reklam!“

Překročení hranice? Ne

Ano, ale spojujete přitom své jméno s nějakým produktem a propagujete ho lží. Dnes se informace šíří daleko větší rychlostí. Deset hodin je tedy docela dlouhá doba.

„Tím pádem je to super, ne? Dal jsem to do nějakého obecného povědomí, takže to fungovalo dobře. Lidi mi hned začali hromadně psát, co je se zápasem. Dal jsem tedy náš zápas do povědomí, začalo se o něm pořádně mluvit. Vedení Oktagonu z toho nadšené nebylo. Já to ale měl za dobrou věc, přinesl jsem našemu duelu pozornost. Co pro to udělal Karlos? Jen se podívejte na jeho sociální sítě. Kde tam má napsané, že 14. června bojuje v Edenu? Není tam nic! Je to celé otočené proti mně! Musím se obhájit. Říkají, že jsem vypustil nějakou lež.“

Propagace a marketing mají nějaké hranice, což je přeci podstata celé té debaty. Základ té vaší reklamy byl lživý.

„Není to lež. Vždyť to byl výstřižek videa, z nedokončeného: ,Zápas musím zrušit protože´, a stop. Po deseti hodinách pak vyšel zbytek.“

Překročení hranice tedy nevnímáte?

„Ne.“

Jak probíhalo následné jednání s vedením Oktagonu?

„Respektuji je. Beru je jako své šéfy, jejich slovo je pro mě nejpodstatnější. Tohle jsem udělal bez jejich vědomí, což se jim nelíbilo. Omlouvám se jim. Vnímají to tak, že jsem pochybil, beru za to zodpovědnost. Dostal jsem koberec. Jde se dál.“

Neuleví se vám, až zápas proběhne a tahle ostrá pozornost kolem vás pomine?

„Unavující jsou pro mě spíše takovéto rozhovory a natáčení. Jsem tu od osmé ráno, natáčíme něco pro Oktagon. Místo toho bych mohl trénovat. Je to ale součást mé práce. A reklama na sociálních sítích je moje živobytí, mám povinnosti vůči partnerům. Je to únavné, ale patří to k tomu. Miluji ze sebe dělat šášu, miluji být reklamní postavička. Doufám, že budu do konce života dělat jen reklamy, na všechno. Dokážu to totiž porovnat s tou fyzickou dřinou.“