Muradov rýpe do Kincla a naznačuje užívání dopingu: V Thajsku se hodně sype. Nabízí testy

Jaký máte z natáčení dvojrozhovoru s Patrikem Kinclem pocit?

„Žádný. Jsem rád, že Patrik dorazil opálenej, hezkej a doufám, že i připravenej.“

Chtěl jste před bojem ještě stihnout takovouto konfrontaci?

„Vůbec. Bohužel jsem byl na dvou mediálních povinnostech Oktagonu, kam musel dorazit, ale nedorazil. Na hokeji i v Edenu jsem byl sám. Jsem rád, že sem se už dostavil.“

Co vás ještě čeká v těch následujících dvou přípravných týdnech?

„Těžká práce, hodně nervů. (směje se) Hlavní úkol je váha, ale s tou pracuji skvěle a cítím se dobře. V hlavě jsem taky nastaven správně, takže v tomhle ohledu jsem spokojený. Ještě mě čekají tvrdé sparingy. Zítra (v pondělí) jedu do Polska, kde budu mít ještě čtyři dny wrestlingových sparingů. Vracím se v pátek a od soboty začnu trénovat kolem jedenácté v noci, abych se naladil na zápasový čas. Samá legrace… Tu nejtěžší práci už mám ale pět týdnů za sebou. Jsem rád, že to mám skoro za sebou.“

V čem se liší příprava na Kincla oproti jiným soupeřům?

„Hodně jsem se zaměřil na wrestling a taky se samozřejmě připravuji na více kol. Poprvé půjdu pět kol po pěti minutách. Baví mě to.“

Během rozhovoru se soupeřem jste přiznal, že jste si jeho zápasy dost nastudoval...

„Sledoval jsem celou jeho kariéru, fandil jsem mu, když bojoval o tituly v KSW a ACB. Až po jeho přestupu do střední váhy jsem pomýšlel na vzájemný zápas. Každopádně od něj čekám, že mě bude hlavně zkoušet dostat na zem a nebude se se mnou chtít přestřelovat v postoji. Třeba překvapí, možná se v Thajsku naučil nějaké nové věci a bude je chtít vyzkoušet. Jsem připravený na vše. Nekoukal jsem jen na jeho poslední zápas, jinak jsem si rozebral, které absolvoval od přestupu do Oktagonu.“

Doping? Kdyby si byl Kincl jistý, tak...

Co myslíte, že mu kemp v Thajsku mohl přinést?

„Užil si sluníčko, opálil se, třeba si dal i něco dobrého, protože vím, že tam kluci hodně sypou. Neříkám, že on to udělal, ale třeba…