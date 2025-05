Reprezentanti dostali unikátní puky z rozbitého slona štěstí, přijde další Nagano?

Minulý týden v Brně během Českých her Radim Rulík, Jiří Šlégr a Matěj Stránský slavnostně rozporcovali krásného slona z křišťálového skla, další skvost z dílny Kateřiny Handlové, Art directorkou společnosti Rückl.

Renomovaná designérka vyrobila šestikilový talisman mnohem větší, než byl naganský slon. A tak trenér Rulík, GM Šlégr a útočník Stránský popadli kladivo s cílem získat střepy štěstí. Ty se poté zalily do pryskyřice a následně vzniklo sto unikátních amuletů ve tvaru puku.

Před úterním odletem do Dánska je dostali členové národního mužstva. V duchu hesla, že k perfektně odvedené práci je zapotřebí mít i kliku.

Šlégr věří, že amulety pomůžou

„Ačkoli byla trochu škoda rozbít tak krásného slona, jsem rád, že každý z nás může mít svůj talisman u sebe. Sám jejich síle věřím, svůj budu mít v kabině v batůžku, před zápasem puk vždy vyndám a symbolicky pohladím,“ poznamenal generální manažer Jiří Šlégr při slavnostním předávání.

„Osobně na tyhle věci věřím, všichni hráči budou mít puky u sebe, jsem moc rád, že tahle iniciativa vznikla. Je to velice pěkná práce,“ poděkoval Šlégr nápadu sázkové společnosti vyrobit limitovanou edici „šťastných kotoučů“. Tou se zároveň vzdal hold oblíbenému stratégovi Ivanu Hlinkovi.

„Chtěli jsme dát hokejistům pro štěstí něco, co by celý tým spojovalo, ale přitom by mohl mít každý hráč svůj vlastní talisman a naložit s ním podle vlastního uvážení. Většinu budou mít u sebe hokejisté a několik kusů může vyhrát někdo z fanoušků,“ vylíčil Marek Janoušek, manažer sponzoringu společnosti Fortuna.

Návrhářka Handlová bude fandit

Pro Kateřinu Handlovou šlo o další velmi povedenou práci pro hokejový národní tým. Loni vyrobila experty velmi oceňované medaile pro šampionát v Praze, letos pro ženské mistrovství světa v Českých Budějovicích.

A teď sedne k televizi a bude mačkat palce obhájcům trofeje z Prahy. „Jsem veliká fanynka a doufám, že to klapne. Neodvažuju se vůbec myslet na to, že by loňské medaile přinesly našemu týmu štěstí, ale doufám, že tomu tak bylo,“ usmívá se Kateřina Handlová. „Vidět zlatou medaili na krku českých hokejistů byl krásný pocit. Prostředí v českém hokeji je velmi příjemné, potkala jsem se s osobnostmi, jako jsou pan Rulík, pan Šlégr nebo pan Bříza, všichni jsou skvělí a perfektně se mi s nimi spolupracovalo.“

Jak vidno, práce ji šla od ruky, což před odletem ocenilo i trio Rulík, Šlégr, Stránský. „Do návrhu slona jsem vložila tu nejpozitivnější energii, tak pevně doufám, že talismany pomohou českému národu zažít opět sílu a euforii, které jsme v minulosti měli díky našim hokejistům šanci poznat,“ věří Kateřina Handlová.

Mistrovství světa v Herningu a Stockholmu startuje v pátek, Češi vyzvou od 16:20 v repríze loňského finále Švýcary.