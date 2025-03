Kluk z Prahy dobyl motorsport. Pešek se podělí o příběh na akci s Häkkinenem

Sledoval jste dříve cestu Miky Häkkinena?

„Spíše střípky než cestu. Byl jsem tehdy ještě dost mladý a budoval vlastní kariéru. Zapáleným fanouškem formule 1 jsem nebyl, ale Häkkinenovy úspěchy jsem samozřejmě zaznamenal.“

Co jste si řekl, když vám přišla pozvánka na Noc s legendou?

„Neváhal jsem ani sekundu. Je pro mě velkou ctí, že budu moct být hostem na akci takového velikána motosportu.“

Podobají se nějak jezdci napříč motosportem? Co vás s Häkkinenem spojuje?

„Musíme mít rádi rychlost, bez toho bychom to nikdy nemohli dělat. Dvě kola a čtyři kola…tam je trošku rozdíl, nicméně naše cesty budou dost podobné. Plné adrenalinu a často také s taškou na letištích. Ten kolotoč závodů zvládne málokdo. Nejste moc doma a v jednom kuse se přesouváte po světě. Do toho navíc komunikace s médii, s týmem. Když jsem to žil, bral jsem celý ten kolotoč jako normální, neměl jsem nadhled. S odstupem času to ale vnímám jako hodně náročnou práci.“

Na pódiu se jistě podělíte o příběhy přímo ze závodiště. Nastínil byste, o čem budete vyprávět? Zavzpomínáte třeba na vítězství z Velkých cen Austrálie a Číny?

„Lidi budou určitě zajímat právě zmíněné triumfy, protože jsou vrcholem mé kariéry. Zároveň ale vrhají stín na to, že jsem byl celkem na pódiu devětkrát. Myslím, že příběh cesty kluka z Prahy do velkého motorsportového světa je sám o sobě hodně zajímavý. Jezdců z Čech, kteří se dostali na tak vrcholnou úroveň a dosáhli na historické výsledky, moc není a asi ani nebude.“

Jak moc vaše úspěchy motivují žáky ve vaší motoškole?

„Těch čtyřicet až padesát procent našich sportovně zaměřených žáků to motivuje hodně. Vychováváme mladé talenty právě pro světový motosport. Myslím, že pro ně může být zajímavé, že jsem profesionální cestu vyšel od nuly až na vrchol. Znám ty principy, tréninkové metody, nové způsoby. Roky jsem sbíral vědomosti, kterými teď můžu mým žákům dost zkrátit cestu.“

Co je základní předpoklad úspěšného závodníka?

„Všechno jsem dělal naplno, ale co je ještě víc – když jsem jel na evropské nebo světové závody, lidově řečeno jsem se z toho neposral. To je problematika většiny českých kluků, přijedou na významnější akce a jsou vyjukaní. Já bral každý start stejně. Pořád je to jen závodiště, na kterém musím podat co nejlepší výkon. Akorát nezávodím s deseti českými kluky ale dvaceti ze světa. V dnešní době také platí, že kolem sebe potřebujete kvalitní tým. Když jsem začínal já, cestu jsme prošlapávali, teď už vám na ni pomohou odborníci a výrazně ji mohou zkrátit.“

Je pro české talenty těžší se prosadit oproti zahraniční konkurenci?

„Spíše ano, protože motosportu v Česku nepatří mezi masivně podporované sporty. Na druhou stranu v dnešní době už můžete v uvozovkách za pár korun létat po Evropě na tréninky za Španěly nebo Italy. Dříve to bývalo složitější. Každý si dnes musí říct, zda je tomu ochoten vše obětovat. Pak je klíčová finanční podpora. Pokud máte i ji, cestu na vrchol si lze jednoduše nalajnovat.“