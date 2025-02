Nespravedlnost, pseudoexhibice. Mix bez deblistů, ti zuří nad revolucí

Pocit deblistů, že jsou odstrkovanou skupinou v tenisové branži, ještě zesílil. Ve chvíli, kdy grandslamové US Open představilo revoluční změnu pro turnaj ve smíšené čtyřhře, kterou Američané letos odehrají během dvou dnů v kvalifikačním týdnu před hlavní singlovou soutěží. A o titul i milion dolarů bude bojovat v „rychloformátu“ jen šestnáct párů oproti klasickým 32. Polovinu z nich vyberou pořadatelé a dají jim volné karty, druhá půlka se do pavouka dostane na základě kombinovaného singlového žebříčku. Na pořadí v rankingu čtyřhry se nebere ohled. Což znamená, že například loňští šampioni mixu, Sara Erraniová a Andrea Vavassori, se vůbec nemusí do turnaje dostat.

Právě italský pár se postavil do první linie odporu vůči novince. „Rozhodování podle logiky zisku je v některých situacích hluboce špatné. Smíšená čtyřhra na US Open byla nahrazena pseudoexhibicí zaměřující se pouze na show. Vnímáme to jako hlubokou nespravedlnost a vyjádření neúcty k jedné kategorii hráčů. Stavit peníze před tenis není nikdy dobrá myšlenka,“ uvedl pár ve společném vyjádření.

Američtí pořadatelé skutečně udělali dramatický řez. Vždyť ani čeští olympijští vítězové v mixu Kateřina Siniaková s Tomášem Macháčem by se do turnaje nemuseli přímo kvalifikovat, neboť jejich kombinovaný singlový žebříček je aktuálně 77. A domácím pořadatelům půjde především o to dostat na kurt největší tváře dvouhry.

Odměna milion dolarů pro vítěze zní lákavě. Nakloněni startu jsou například Američané Taylor Fritz s Jessicou Pegulaovou, kteří by za běžného stavu, kdy se mix hraje souběžně se soutěží ve dvouhře a čtyřhře, o účasti ani nepřemýšleli.

Nálepka exhibice novému mixu na US Open padne. Zápasy se budou hrát bez výhod na dva vítězné sety do čtyř gamů s tím, že rozhodující sadu nahradí supertiebreak. Pouze finále proběhne v klasickém formátu do šesti gamů. Čtyřkolový turnaj se tak zvládne odehrát během dvou dnů, zápasy poběží na ESPN. Do areálu ve Flushing Meadows, kam byl v minulosti během kvalifikačního týdne vstup zdrama, se budou prodávat vstupenky. Grandslam se v podstatě natáhne na tři týdny, což zvýší jeho profit.

Navrátilová: Je to výsměch

Deblové specialisty chtějí pořadatelé uchlácholit tím, že o tradiční rozpočet na mix navýší odměny v klasické čtyřhře. Ti však poukazují na jinou pointu revoluce. „Pokud to má být skutečný turnaj a ne jen exhibice, měli bychom stát o to, aby ho hráli ti nejlepší na světě. A to tak momentálně není,“ vypíchl pro The Athletic Američan Rajeev Ram diskriminaci deblistů. Ti jsou vydáni na milost organizátorům a jejich volné kartě. „Jak se budou ty páry vybírat? Zazpíváte a zatancujete před rozhodčím, abyste mohli hrát?“ ptá se sarkasticky Martina Navrátilová. „To je výsměch. Půjde o exhibici a ne řádný turnaj.“

Stejně tvrdá je i devátá nejlepší deblistka světa, Australanka Ellen Perezová. „Řekněte nám, že si myslíte, že hráči čtyřhry jsou odpad, tradice je přeceňována a pracovní příležitost je minulostí, aniž byste to skutečně řekli,“ komentovala novinku.

Organizátoři US Open si zakládají na pověsti inovátorů. Jejich turnaj jako první zavedl tiebreak, rovné prize money či Hawk Eye. A nyní od základu mění turnaj v mixu. Definitivně je o tomto kroku přesvědčil loňský úspěch akce s názvem Mixed Madness, jíž se v kvalifikačním týdnu zúčastnili například Nick Kyrgios, Ben Shelton, Coco Gauffová, Naomi Ósakaová či vítězní Stefanos Tsitsipas s Paulou Badosaovou.

„Všichni hráli naplno, nebyla to žádná exhibice. Byl to úspěšný test. Teď máme příležitost z toho udělat legitimní mistrovství světa i grandslam. Myslíme si, že prestiž se zvýší pouze tak, že ze smíšené čtyřhry uděláme opravdový svátek,“ řekl šéf USTA Lew Sherr, jenž je přesvědčený, že ostatní turnaje budou bedlivě sledovat, jak novinka uspěje. „Nejen pro grandslamy, ale i ostatní kombinované turnaje to bude zajímavé porovnání.“

V roli přihlížitelů se však ocitne i řada elitních deblistů…