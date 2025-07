Siniaková: Změny před US Open? Šok! Vyrovnat Navrátilovou by byla čest

Tenistka a dvojnásobná olympijská šampionka Kateřina Siniaková opět triumfovala na londýnském trávníku, letošní trofej Wimbledonu vybojovala po boku Nizozemce Sema Verbeeka ve smíšené čtyřhře. Na nadcházejícím US Open však vítězná dvojice nenaváže. Pořadatelé totiž změnili systém, snížili počet startujících týmů na polovinu, kterou budou kvalifikovat podle umístění v žebříčku singlu. „Byl to šok, ani nás o změně nikdo dopředu neinformoval, což je škoda a taky nefér,“ míní devětadvacetiletá deblová star.

Letošním Wimbledonem jste prošla jako terminátorka. Hrála jste v neuvěřitelném tempu, což muselo být hodně vyčerpávající, ne?

„To tedy bylo. Ještě se mi nestalo, abych hrála od začátku až do konce každý den. Hodně jsem to na sobě cítila. Myslím, že nejvíce únava dopadla na semifinále čtyřhry. Cítila jsem na sobě, že jsem pomalejší a dělám chyby, na které u sebe nejsem zvyklá. Když jsem se hlásila do všech tří kategorií, věděla jsem, že se to může stát, ale byla jsem ochotná ten risk podstoupit. Nic bych neměnila, nechala jsem tam všechno. Jsem ráda, že už to mám za sebou a můžu si chvíli odpočinout.“

Co vás čeká v nadcházejících dnech? Příští týden startujete na Prague Open...

„Upřímně ještě nevím. Určitě ale do pátku raketu do ruky nevezmu.“ (směje se)

Opět se vám podařilo dovést parťáka k prvnímu grandslamovému vítězství. Minule jste takto pomohla Taylor Townsendové. Jaké to je vidět spoluhráče v takové euforii?

„Je to krásný pocit. Těžko se ale popisuje…V poslední době ho zažívám často. Užívám si to, každé vítězství, a mám zkrátka velkou radost, právě když spoluhráče v takovém nadšení vidím. Se Semem jsme se během turnaje dobře poznali a myslím, že si spolu ještě někdy rádi zahrajeme.“

Bohužel se tak nestane na příštím grandslamu, US Open, kde se jako wimbledonští šampioni mixu nemůžete představit.

„Už jsem se k tomu vyjadřovala a můj názor se nemění. Stejný bych měla, i kdybych teď nevyhrála. Byl to šok, ani nás o změně nikdo dopředu neinformoval, což je škoda a taky nefér, když pořád tvrdí, jak pracují pro hráče. Na druhou stranu chápu, že je to teď pro ně z marketingového hlediska prestižnější.“

Máte ještě nějakou šanci se zúčastnit?

„Jedině pokud dostanu volnou kartu. Uvidíme, zda o ni vůbec požádám. Vůbec netuším, jakou mám vlastně šanci, že bych tam startovala. Bez karty je to nereálné.“

S vaším jménem se neustále skloňuje přízvisko deblová legenda. Jaké je to poslouchat ve 29 letech?

„Moc hezky se mi to poslouchá a ohromně si vážím, že mě tak lidé vnímají. Někdy je to hodně těžké, protože leckdy cítím, že je singl stále přednější. A když pak o sobě čtu nebo slyším, je to o to příjemnější. Pozastavím se a uvědomím si, co jsem dokázala. Za legendu se ale ještě nepovažuji, doufám, že ještě nějaké tituly přidám.“

Byť jste loňský titul v deblu neobhájila, zůstáváte světovou jedničkou. V prvenství máte šanci pokračovat také na konci sezony, čímž byste vyrovnala délku vlády Martiny Navrátilové. Cílíte taky na tuto metu?

„Bylo by to opravdu krásné. Asi bych ale neřekla, že to považuji za hlavní cíl. Dost turnajů teď nebudu hrát čtyřhru, představím se v ní už jen na US Open. A je tedy hodně náročné sbírat body, zatímco ostatní holky hrají každý týden. Nicméně na turnajích, kde nastoupím, pro to udělám všechno. Jen poslouchat, že mám šanci v tenise vyrovnat Martinu Navrátilovou, je skvělé, je to čest. Jsem teď ale docela pod tlakem a asi budu muset přeorganizovat nadcházející plán. (směje se) Už loni jsem byla příjemně překvapená, když mi řekli, že mám za sebou čtyři roky a jsem hned za Martinou.“