Veselý o vlastní krizi i comebacku Kvitové: Citově prožíváme podobné věci

Loňský šampion nemohl obhajovat titul, protože se vůbec nedostal na turnaj. V tenisovém světě neobvyklá věc potkala Jiřího Veselého. „Zůstal jsem pod čarou a volné karty už byly rozdané,“ líčil jednatřicetiletý hráč, který se tak na Štvanici musel spokojit se startem ve čtyřhře. Když přesně před rokem na domácím challengeru triumfoval, věřil, že jej zisk trofeje z Prague Open nakopne k restartu a návratu do top 100. Nepovedlo se – nyní je tak v nejtěžší situaci během celé kariéry. „Kdyby mě tenis nebavil, kdybych ho hrát nechtěl, už bych to asi dávno zabalil, protože jsem celý život hrál jiné turnaje,“ říká v rozhovoru pro iSport. Bývalý 35. hráč světa bude přemýšlet, zda se vydá až do „tenisového pralesa“ na turnaje ITF.

Loni jste na challengeru na Štvanici ovládl dvouhru, byl to nejsvětlejší bod sezony 2024. Teď vám však padají body a žebříčkově míříte do šesté stovky. Jak vnímáte těžkou situaci?

„Je to realita, je to smutné. Nemůžu říct, že bych za poslední rok hrál turnajů málo, celé dva roky, co jsem se vracel po zranění, hraju turnaje, trénuju, ale recept jsem nenašel. Na úvod to bylo ještě slušné, zahrál jsem na grandslamech, ale jinak je to velká trápená. Roky přibývají, mladých je čím dál víc a sám cítím, že se ty nůžky bohužel trochu rozevírají.“

Ve čtyřhře jste po boku mladíka Maxima Mrvy došel do semifinále Advantage Cars Prague Open. Nebyl by pro vás debl schůdnější alternativou pro pokračování kariéry?

„Zatím vůbec nevím. Nejdřív musím dát do kupy zdraví. Řekl bych, že po tom pádu mě už nic horšího určitě nečeká (Veselý se v živém rankingu dvouhry pohybuje až na 548. pozici). Teď body vypadnou a s největší pravděpodobností se nedostanu ani na challengery. Je možné, že budu žádat o nějaké volné karty aspoň do kvalifikací, ale je třeba vyhodnotit, jestli jsem během týdne schopný odehrát šest sedm zápasů, nebo ne. Pokud to má dávat smysl, člověk musí hrát až do konce turnajů, aby se v žebříčku někam posunul.“