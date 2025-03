Šéf tenisu Kotrba: Co se Štvanicí a co odměna pro Kaderku? Sami ji nedáme

Kdy jste naposledy viděl Iva Kaderku? Tušíte, jak se mu vede?

„Máme nějaké informace o tom, co se děje, ale spíš z doslechu. Fyzický kontakt s bývalým panem předsedou ale neproběhl ani při předání dokumentů. Co si nárokoval, to jsme mu nechali v krabici na recepci. On si tam pro ni došel a tím to skončilo. Samozřejmě občas zaslechneme nějaké invektivy na to, jak to děláme špatně a on to dělal dobře. To je život. Občas nám napíše nějaký dopis na téma, kdo co komu dluží, my mu na něj odpovíme. Beru to jako takové přátelské okopávání kotníků.“

Objevila se informace, že si Kaderka nárokoval odměnu 853 000 korun za působení v České tenisové obchodní společnosti. Jak jste reagoval?

„Musím říct, že mě překvapilo, že chce někdo odměnu i za dobu, kdy byl ve vazbě. Setkal jsem se v praxi s ledasčím, ale tohle ve mně vyvolalo zdvižené obočí a lehký úsměv. Ale nárok na odměnu má, samozřejmě ji může požadovat. My mu ji dobrovolně v žádném případě nedáme. Ale pokud se bude chtít soudit