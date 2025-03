Ledecká chce na MS snowboardistkám zase vzít medaile. Má dokonalý styl, chválí soupeřka

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Celou sezonu se dřou, a když přijde mistrovství světa, objeví se Ester Ledecká a sebere jim zlato. Sněhová obojživelnice se po osmi letech vrací na šampionát v alpském snowboardingu a přesně to je její cíl. Soupeřky jsou připraveny, že bude STR v nejlepší formě, ač na prkně dlouho nezávodila. „Je to proto, že hodně trénuje, ač nezávodí. Hlavně styl má hodně dokonalý,“ uznává reprezentantka Zuzana Maděrová před čtvrtečním paralelním obřím slalomem v Corviglii (13.00, PP ČT sport).

Proměna dokončena. Ester Ledecká nechala za sebou svět lyžařských rychlostních disciplín, kterým dosud věnovala téměř celou zimu. Poprvé od začátku prosince, kdy závodila v čínském Mylinu, se ve čtvrtek soutěžně vrací na prkno. A hned v boji o titul mistryně světa v olympijské disciplíně, v paralelním obřím slalomu.

Na svahu ve švýcarské Corviglii potká bohaté menu soupeřek, které během zimy soupeřily o křišťálové globy ve Světovém poháru. Hned tři za paralelní snowboarding, paralelní slalom i parelelní obří slalom získala Japonka Tsubaki Mikiová, která se pro českou šampionku jasně rýsuje jako největší soupeřka. A ve čtvrteční olympijské disciplíně je navíc obhájkyní titulu z posledního šampionátu v Bakuriani.

Na úvod zimy v Mylinu se obě střetly hned dvakrát v semifinále. V paralelním obřím slalomu vyhrála Ledecká a pak ovládla i celý závod. V paralelním slalomu ale uspěla Japonka a Ledecká skončila čtvrtá.

„Zvenku to vypadá, že Ester přijde a vyhraje a pro ostatní je to demotivující. Na druhou stranu Tsubaki proti ní zvládla v Číně v jedné rozjížďce vyhrát. Myslím, že s tím nemá až takový problém,“ říká Maděrová na téma střetu dvou snowboardových hvězd. „Všichni moc dobře vědí, že Ester hodně trénuje, že to není zadarmo. Jezdí dobře, furt je to dvojnásobná olympijská vítězka.“

Maděrová: Režim máme každá svůj

Na mistrovství světa ve snowboardingu se Ledecká vrací poprvé od roku 2017, kdy v Sierra Nevadě na žlutém sněhu opepřeným saharským pískem získala stříbro v paralelním slalomu a zlato v paralelním obřím slalomu. Od té doby jí v účasti na šampionátu na prkně bránily buď termínové či zdravotní problémy.

V mezidobí však Ledecká dvakrát pozdravila snowboardovou komunitu na olympijských hrách a vždy suverénně zvítězila.

„Samozřejmě jsme trošku naštvané. Dělá dvě věci skvěle a my nedokážeme ani tu jednu. Je to pro nás těžké, ale ona je skvělá!“ vyprávěla v čínském horském městečku Čang-ťia-kchou během pekingské olympiády 2022 Aleksandra Krolová (dnes už Krolová-Walasová).

Polka tenkrát přijela na Hry jako vítězka posledního závodu před olympiádou. Tam ale vyfasovala Ledeckou už ve čtvrtfinále a bylo jí smutno, protože skončila bez medaile.

„Nevím, jak to dělá. Ráda bych to věděla. Jak dokáže závodit na lyžích i na snowboardu… Je tak mentálně silná, že nemá problémy všechny nás porazit,“ říkala tehdy obdivně.

V Čang-ťia-kchou už závodila i Zuzana Maděrová, z níž v posledních letech vyrostla další velká česká naděje. Dvakrát stála na stupních vítězů ve Světovém poháru, naposledy o víkendu ve Winterbergu.

„Režim máme každá svůj. Když se potkáme, normálně se bavíme, nemáme společný program. Přece jenom máme každá svůj tým, to dává smysl,“ vysvětluje Maděrová.

I ona by v nejdůležitější okamžik sezony ráda znovu na stupně vítězů. I jí se může stát, že do rozjížďky dostane Ledeckou, která většinou své soupeřky bez milosti kosí.

„Reaguju stejně jako na jinou holku, která je dobrá. Že je to Ester, je jedno. Když jedu s Tsubaki, taky je dobrá. Má tři globusy, celou sezonu dominuje. Kdybych jela s Ester, myslím si, že v tom nebude rozdíl,“ říká Maděrová. „Člověk se s tím musí vyrovnat. Ve výsledku stojíte na startu, chcete jet co nejlíp a doufáte, že to bude stačit. Přijedete do cíle, víte, že jste udělali všechno, co šlo. Buď to vyšlo, nebo ne.“