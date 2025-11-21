Pravděpodobné sestavy: trojzubec Sparty, Sanyang opět v základu. Co změní Skuhravý?
Po reprezentační pauze se na scénu opět vrací Chance Liga. Nejvyšší českou soutěž čeká 16. kolo, týmy se tak potkají už podruhé v sezoně. Sparta se představí v Mladé Boleslavi, Slavii čeká vršovické derby proti Bohemians. Jak budou vypadat úvodní jedenáctky všech týmů? Projděte si v tradičním článku všechny pravděpodobné sestavy, pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu.
- Dukla vyhrála v této sezoně zatím jen dvakrát (v obou případech na domácím hřišti), což je její druhý nejhorší výsledek v této fázi od ročníku 1993/94 (0).
- Útočník Daniel Vašulín z Olomouce je s osmi góly nejlepším střelcem této ligové sezony. V minulém kole zaznamenal už čtvrtou vítěznou branku.
- Boleslavští vyhráli na domácím hřišti v ligovém utkání naposledy 16. srpna proti Hradci Králové (3:2). Od té doby si připsali dvě remízy a čtyři prohry.
- Sparta vstřelila v této sezoně už 12 gólů po standardních situacích (8 různých střelců), což je stejný počet jako mají v top 10 evropských ligách pouze Arsenal a Lens.
- Pardubice se po minulém kole dostaly na pět vyloučení v této ligové sezoně. Pouze Olomouc a Girona jsou na tom z top 10 evropských lig stejně.
- Slovan dal v této ligové sezoně celkem 25 gólů, z toho deset jich vstřelil po centru. Napříč top deseti evropskými ligami má stejně branek z této situace jen PSV Eindhoven.
- Teplice ztratily v této sezoně 16 bodů v zápasech, v nichž vedly (mohly být na 4. místě). Žádný jiný tým v top 10 evropských ligách nemá v tomto ohledu horší bilanci.
- Baník prohrál všechna čtyři ligová utkání pod trenérem Galáskem. Celkově nasbíral v této sezoně 10 bodů, což je nejhorší bilance v této fázi od ročníku 2015/16 (4 body).
- Slavia je jediným týmem v této ligové sezoně, který ještě neprohrál (bilance 9 výher a 6 remíz). V této fázi soutěžního ročníku se jí to podařilo už popáté v historii.
- Bohemians ukončili v minulém kole proti Zlínu (1:0) sérii šesti zápasů bez výhry, přesto jde zatím s 19 body o nejhorší výsledek pod trenérem Jaroslavem Veselým.
- Karviná dostala v minulém kole od Liberce šest branek. V této sezoně udržela čisté konto pouze jedinkrát (stejně jako Pardubice), hůř na tom byla pouze v ročníku 2021/22 (0).
- Hradec Králové prohrál jediné z posledních deseti ligových utkání (6 výher a 3 remízy). Zároveň drží sérii pěti venkovních utkání bez prohry (3 výhry a 2 remízy).
- Jablonec prohrál doma v této sezoně jen se Zlínem (1:3). S Plzní má však před vlastními fanoušky z posledních 16 zápasů negativní bilanci – 2 výhry, 4 remízy a 10 proher.
- Amar Memič dal v minulém kole proti Slavii (3:5) už 8. plzeňský gól hlavou v této ligové sezoně. Napříč top 10 evropskými ligami má víc takových gólů jen PSV Eindhoven (9).
- Slovácko čeká na ligovou výhru už deset zápasů v řadě, zároveň v posledních pěti utkáních nedalo ani gól. Do derby se Zlínem půjde s novým trenérem Romanem Skuhravým.
- Zlín posbíral na hřištích soupeřů už třináct bodů (4 výhry, 1 remíza a 2 prohry), přičemž poslední tři utkání odehrál proti Plzni (1:0), Slavii (0:0) a Jablonci (3:1).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu