Pravděpodobné sestavy: trojzubec Sparty, Sanyang opět v základu. Co změní Skuhravý?

V jakých sestavách nastoupí ve víkendovém 16. kole Chance Ligy pražská S?
Nový trenér Roman Skuhravý na tréninku Slovácka
Roman Skuhravý je novým koučem Slovácka
Slavia vyhrála v Plzni 5:3
Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík s trenérem Jindřichem Trpišovským po výhře v Plzni
Trenér Plzně Martin Hyský
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během zápasu v Plzni
Po reprezentační pauze se na scénu opět vrací Chance Liga. Nejvyšší českou soutěž čeká 16. kolo, týmy se tak potkají už podruhé v sezoně. Sparta se představí v Mladé Boleslavi, Slavii čeká vršovické derby proti Bohemians. Jak budou vypadat úvodní jedenáctky všech týmů? Projděte si v tradičním článku všechny pravděpodobné sestavy, pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu.

I v probíhající sezoně Chance Ligy se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen. Neváhej a veď svůj tým, uzávěrka sestav pro 16. kolo je v sobotu ve 13:00.

  • Dukla vyhrála v této sezoně zatím jen dvakrát (v obou případech na domácím hřišti), což je její druhý nejhorší výsledek v této fázi od ročníku 1993/94 (0).
  • Útočník Daniel Vašulín z Olomouce je s osmi góly nejlepším střelcem této ligové sezony. V minulém kole zaznamenal už čtvrtou vítěznou branku.

  • Boleslavští vyhráli na domácím hřišti v ligovém utkání naposledy 16. srpna proti Hradci Králové (3:2). Od té doby si připsali dvě remízy a čtyři prohry.
  • Sparta vstřelila v této sezoně už 12 gólů po standardních situacích (8 různých střelců), což je stejný počet jako mají v top 10 evropských ligách pouze Arsenal a Lens.

  • Pardubice se po minulém kole dostaly na pět vyloučení v této ligové sezoně. Pouze Olomouc a Girona jsou na tom z top 10 evropských lig stejně.
  • Slovan dal v této ligové sezoně celkem 25 gólů, z toho deset jich vstřelil po centru. Napříč top deseti evropskými ligami má stejně branek z této situace jen PSV Eindhoven.

  • Teplice ztratily v této sezoně 16 bodů v zápasech, v nichž vedly (mohly být na 4. místě). Žádný jiný tým v top 10 evropských ligách nemá v tomto ohledu horší bilanci.
  • Baník prohrál všechna čtyři ligová utkání pod trenérem Galáskem. Celkově nasbíral v této sezoně 10 bodů, což je nejhorší bilance v této fázi od ročníku 2015/16 (4 body).

  • Slavia je jediným týmem v této ligové sezoně, který ještě neprohrál (bilance 9 výher a 6 remíz). V této fázi soutěžního ročníku se jí to podařilo už popáté v historii.
  • Bohemians ukončili v minulém kole proti Zlínu (1:0) sérii šesti zápasů bez výhry, přesto jde zatím s 19 body o nejhorší výsledek pod trenérem Jaroslavem Veselým.

  • Karviná dostala v minulém kole od Liberce šest branek. V této sezoně udržela čisté konto pouze jedinkrát (stejně jako Pardubice), hůř na tom byla pouze v ročníku 2021/22 (0).
  • Hradec Králové prohrál jediné z posledních deseti ligových utkání (6 výher a 3 remízy). Zároveň drží sérii pěti venkovních utkání bez prohry (3 výhry a 2 remízy).

  • Jablonec prohrál doma v této sezoně jen se Zlínem (1:3). S Plzní má však před vlastními fanoušky z posledních 16 zápasů negativní bilanci – 2 výhry, 4 remízy a 10 proher.
  • Amar Memič dal v minulém kole proti Slavii (3:5) už 8. plzeňský gól hlavou v této ligové sezoně. Napříč top 10 evropskými ligami má víc takových gólů jen PSV Eindhoven (9).

  • Slovácko čeká na ligovou výhru už deset zápasů v řadě, zároveň v posledních pěti utkáních nedalo ani gól. Do derby se Zlínem půjde s novým trenérem Romanem Skuhravým.
  • Zlín posbíral na hřištích soupeřů už třináct bodů (4 výhry, 1 remíza a 2 prohry), přičemž poslední tři utkání odehrál proti Plzni (1:0), Slavii (0:0) a Jablonci (3:1).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1596029:1133
2Sparta1594228:1631
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1574428:1925
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

