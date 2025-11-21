Předplatné

Nečas řídil další výhru Colorada, nahrál na tři góly. Vladař vychytal vítězství

Martin Nečas se raduje z gólu s Nathanem MacKinnonem
Martin Nečas se raduje z gólu s Nathanem MacKinnonemZdroj: ČTK
Český útočník Tomáš Hertl v dresu Vegas Golden Knights
Martin Nečas se v NHL dočkal životní smlouvy
Český brankář Karel Vejmelka v dresu Utahu během přestávky
iSport.cz, ČTK
NHL
Český hokejový útočník Martin Nečas třemi nahrávkami režíroval výhru Colorada 6:3 nad New York Rangers a s 28 body je nejproduktivnějším Čechem v NHL. Daniel Vladař 27 zákroky pomohl Philadelphii k vítězství 3:2 v prodloužení nad St. Louis.

Nečas bodoval v pátém utkání za sebou a potvrdil své postavení mezi nejproduktivnějšími hráči NHL. Svou sérii protáhl v závěru první třetiny, kdy pro Nathana MacKinnona připravil branku na 1:1.

Druhý bod si český forvard připsal ve 38. minutě, kdy opět zakombinoval s MacKinnonem a spolu s parťákem z první útočné formace Avalanche připravil obránci Caleovi Makarovi vyrovnávací gól na 2:2.

Třetí dvacetiminuitovka už patřila jen Coloradu. Avalanche ji ovládli 4:1, vyhráli 6:3 a sedmým vítězstvím v řadě potvrdili pozici nejlepšího týmu NHL. Vítěznou branku na 4:3 opět připravil Nečas, jenž počtvrté v sezoně zaznamenal v jednom zápase alespoň tři body.

Vladař se z výhry radoval po dvou zápasech. Jeho Philadelphia doma proti St. Louis otočila skóre z 0:2 na 3:2 a ve vyrovnané tabulce Východní konference se posunula na desáté místo. Blues padli počtvrté za sebou a na Západě jsou až čtrnáctí.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE Po prodl.
23Detail
LIVE
48Detail
LIVE
05Detail
LIVE
10Detail
LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE Po prodl.
21Detail
LIVE
23Detail
LIVE
63Detail
LIVE
14Detail
LIVE
24Detail
LIVE
23Detail
LIVE Sam. nájezdy
43Detail
Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina20942573:5828
2Devils20851662:5827
3Islanders21932769:6426
4Detroit21931862:6725
5Pittsburgh191004562:5024
6Washington211012868:5724
7Tampa20832761:5724
8Ottawa20734667:6724
9Boston228401072:7324
10Columbus21652865:6724
11Flyers19463654:5323
12Florida201011859:5923
13Montreal20553767:7423
14Rangers227321056:5822
15Toronto21633972:7721
16Buffalo20524958:7118
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado201315184:5033
    2Dallas211033570:5929
    3Anaheim21941776:6627
    4Vegas20916464:5626
    5Kings21645659:6125
    5Seattle Kraken20735554:5625
    7Chicago20914666:5224
    8Winnipeg191020764:5224
    9Minnesota21644760:6424
    10Utah21733863:6523
    11San Jose21463863:6823
    12Edmonton23455968:8423
    13Vancouver225421169:8120
    14St. Louis21606957:8118
    15Nashville204241049:7016
    16Calgary225131351:6915
