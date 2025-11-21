Nečas řídil další výhru Colorada, nahrál na tři góly. Vladař vychytal vítězství
Český hokejový útočník Martin Nečas třemi nahrávkami režíroval výhru Colorada 6:3 nad New York Rangers a s 28 body je nejproduktivnějším Čechem v NHL. Daniel Vladař 27 zákroky pomohl Philadelphii k vítězství 3:2 v prodloužení nad St. Louis.
Nečas bodoval v pátém utkání za sebou a potvrdil své postavení mezi nejproduktivnějšími hráči NHL. Svou sérii protáhl v závěru první třetiny, kdy pro Nathana MacKinnona připravil branku na 1:1.
Druhý bod si český forvard připsal ve 38. minutě, kdy opět zakombinoval s MacKinnonem a spolu s parťákem z první útočné formace Avalanche připravil obránci Caleovi Makarovi vyrovnávací gól na 2:2.
Třetí dvacetiminuitovka už patřila jen Coloradu. Avalanche ji ovládli 4:1, vyhráli 6:3 a sedmým vítězstvím v řadě potvrdili pozici nejlepšího týmu NHL. Vítěznou branku na 4:3 opět připravil Nečas, jenž počtvrté v sezoně zaznamenal v jednom zápase alespoň tři body.
Vladař se z výhry radoval po dvou zápasech. Jeho Philadelphia doma proti St. Louis otočila skóre z 0:2 na 3:2 a ve vyrovnané tabulce Východní konference se posunula na desáté místo. Blues padli počtvrté za sebou a na Západě jsou až čtrnáctí.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|20
|9
|4
|2
|5
|73:58
|28
|2
Devils
|20
|8
|5
|1
|6
|62:58
|27
|3
Islanders
|21
|9
|3
|2
|7
|69:64
|26
|4
Detroit
|21
|9
|3
|1
|8
|62:67
|25
|5
Pittsburgh
|19
|10
|0
|4
|5
|62:50
|24
|6
Washington
|21
|10
|1
|2
|8
|68:57
|24
|7
Tampa
|20
|8
|3
|2
|7
|61:57
|24
|8
Ottawa
|20
|7
|3
|4
|6
|67:67
|24
|9
Boston
|22
|8
|4
|0
|10
|72:73
|24
|10
Columbus
|21
|6
|5
|2
|8
|65:67
|24
|11
Flyers
|19
|4
|6
|3
|6
|54:53
|23
|12
Florida
|20
|10
|1
|1
|8
|59:59
|23
|13
Montreal
|20
|5
|5
|3
|7
|67:74
|23
|14
Rangers
|22
|7
|3
|2
|10
|56:58
|22
|15
Toronto
|21
|6
|3
|3
|9
|72:77
|21
|16
Buffalo
|20
|5
|2
|4
|9
|58:71
|18
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|20
|13
|1
|5
|1
|84:50
|33
|2
Dallas
|21
|10
|3
|3
|5
|70:59
|29
|3
Anaheim
|21
|9
|4
|1
|7
|76:66
|27
|4
Vegas
|20
|9
|1
|6
|4
|64:56
|26
|5
Kings
|21
|6
|4
|5
|6
|59:61
|25
|5
Seattle Kraken
|20
|7
|3
|5
|5
|54:56
|25
|7
Chicago
|20
|9
|1
|4
|6
|66:52
|24
|8
Winnipeg
|19
|10
|2
|0
|7
|64:52
|24
|9
Minnesota
|21
|6
|4
|4
|7
|60:64
|24
|10
Utah
|21
|7
|3
|3
|8
|63:65
|23
|11
San Jose
|21
|4
|6
|3
|8
|63:68
|23
|12
Edmonton
|23
|4
|5
|5
|9
|68:84
|23
|13
Vancouver
|22
|5
|4
|2
|11
|69:81
|20
|14
St. Louis
|21
|6
|0
|6
|9
|57:81
|18
|15
Nashville
|20
|4
|2
|4
|10
|49:70
|16
|16
Calgary
|22
|5
|1
|3
|13
|51:69
|15