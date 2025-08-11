Předplatné

Češi v Brně přejeli Švýcary, před zraky skautů i Voráčka zářili beci: dali čtyři góly z šesti

Češi na úvod Hlinka Gretzky Cupu porazili Švýcarsko
Češi na úvod Hlinka Gretzky Cupu porazili ŠvýcarskoZdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
Češi na úvod Hlinka Gretzky Cupu porazili Švýcarsko
Češi na úvod Hlinka Gretzky Cupu porazili Švýcarsko
Češi na úvod Hlinka Gretzky Cupu porazili Švýcarsko
Češi na úvod Hlinka Gretzky Cupu porazili Švýcarsko
Češi na úvod Hlinka Gretzky Cupu porazili Švýcarsko
Češi na úvod Hlinka Gretzky Cupu porazili Švýcarsko
Češi na úvod Hlinka Gretzky Cupu porazili Švýcarsko
11
Fotogalerie
Miroslav Horák
Mládežnické výběry
Začít diskusi (0)

První úkol je odškrtnutý, mladí čeští hokejisté vstoupili do Hlinka Gretzky Cupu podle potřeb a očekávání, když pokořili Švýcary 6:2. Prestižní podnik pro kategorii U18 pokračuje v kalupu, v úterý večer přijdou v Brně na řadu Finové a ve středu hit základní skupiny s Kanadou.

Zhruba 1700 diváků v aréně extraligových šampionů se postupně zahřívalo, podobně jako mladí herci dole na ledě. Bylo znát, že svěřence kouče Jana Tomajka zprvu skrápěla nervozita z velkého očekávání. Triumf na poháru dvou legend je v hokejovém světě ceněným artiklem a Češi obhajují stříbrný double z posledních dvou ročníků.

A pak je tu ještě jeden element, který do výkonu hráčů promlouvá. U někoho více, u někoho méně. A sice přítomnost skautů klubů NHL. V brněnské aréně mají vyhrazenou valnou část tribuny naproti hlavní, své zástupce tu mají všechny týmy elitní soutěže. Ale potkat tu můžete i zajímavé české hráče minulosti, například Jakuba Voráčka, v hledišti nechyběl ani Pavel Francouz v uniformě Colorada nebo sportovní ředitel extraligového Liberce Michal Birner, vedle něj dovednostní trenér Radek Duda či hráčský zástupce Jaroslav Bednář.

Ti zprvu viděli střelecké soužení domácího výběru v přesilových hrách. Sudí neměli s oponentem slitování a posílali jej pykat za každý i drobný faul. Během první části Švýcaři hráli ve čtyřech hned čtyřikrát, přesto Češi skórovali jedinkrát při klasickém počtu hráčů na ledě, nevyužili ani minutovou převahu o dva plejery – zvlášť střela z první jim dělala nepřekonatelné potíže. „Ne snad, že bychom začátek podcenili, ale špatně jsme nastoupili. Dostali jsme první gól, ale pak jsme se vzpamatovali a udělali slušný obrat,“ shrnul kapitán Ondřej Ruml.

Na všechny výhrady se zapomnělo ve druhé části, kdy si domácí borci zvedli sebevědomí. A to zejména výstavní akcí Vojtěcha Švancara, který ve finální fázi vtipně poslal puk za sebe, kde najíždějící Šimon Bělohorský zvedl skóre na 2:1.

Extrémně talentovaný Švýcar na vše nestačil

Šlo o spouštěč akcí, které měly za následek bezpečnou kontrolu nad zprvu nervózním premiérovým duelem. Do střeleckého účtu nejvíce promluvil patnáctiletý bek Lukáš Kachlíř, jemuž byl zřejmě upřen hattrick – zdálo se, že gól na 4:1 z dorážky byl spíš jeho, nikoli Filipa Nováka.

Švýcary s přibývajícími góly v jejich síti opustil prvotní entuziasmus, extrémně talentovaný Jonah Neuenschwander (16 let, přitom 192 cm!) sám na vše nestačil. Sok českého týmu sice využil jedno zaváhání a snížil na 2:5, ovšem na větší štěstí už si nesáhl, Tomajkův soubor nakonec využil alespoň jednu přesilovku z osmi a střelecky disponovaný Lukáš Kachlíř uzavřel na konečné resumé 6:2.

Obránci se gólově podíleli hned na čtyřech gólech, což je výjimečná vizitka. „Naše hra je postavená na aktivní obranné hře, zároveň jsme si ke konci utkání už chtěli pohlídat výsledek a nebyli jsme až tak aktivní, nebylo to potřeba,“ připojil Ruml.

V úterý se tedy jde na Finy, do pátečního semifinále postupují dva nejlepší týmy z Brna. Je tedy nutné bodovat. „Jsme dobře nachystaní, odpočineme si a v úterý na ně vletíme,“ burcuje Ruml.

Spokojen musel být nakonec i liberecký manažer Birner, jeho mladí Tygři skórovali hned čtyřikrát…

Výsledky Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let

Skupina A (Brno):

Česko - Švýcarsko 6:2 (1:1, 4:1, 1:0)
Branky: 23. a 35. Bělohorský, 29. a 50. Kachlíř, 12. Kamas, 31. F. Novák - 8. Münger, 35. Moser.

Kanada - Finsko 5:3 (2:2, 1:0, 2:1).

Skupina B (Trenčín):

Německo - Švédsko 0:10 (0:4, 0:1, 0:5) 

Slovensko - USA 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů