Češi v Brně přejeli Švýcary, před zraky skautů i Voráčka zářili beci: dali čtyři góly z šesti
První úkol je odškrtnutý, mladí čeští hokejisté vstoupili do Hlinka Gretzky Cupu podle potřeb a očekávání, když pokořili Švýcary 6:2. Prestižní podnik pro kategorii U18 pokračuje v kalupu, v úterý večer přijdou v Brně na řadu Finové a ve středu hit základní skupiny s Kanadou.
Zhruba 1700 diváků v aréně extraligových šampionů se postupně zahřívalo, podobně jako mladí herci dole na ledě. Bylo znát, že svěřence kouče Jana Tomajka zprvu skrápěla nervozita z velkého očekávání. Triumf na poháru dvou legend je v hokejovém světě ceněným artiklem a Češi obhajují stříbrný double z posledních dvou ročníků.
A pak je tu ještě jeden element, který do výkonu hráčů promlouvá. U někoho více, u někoho méně. A sice přítomnost skautů klubů NHL. V brněnské aréně mají vyhrazenou valnou část tribuny naproti hlavní, své zástupce tu mají všechny týmy elitní soutěže. Ale potkat tu můžete i zajímavé české hráče minulosti, například Jakuba Voráčka, v hledišti nechyběl ani Pavel Francouz v uniformě Colorada nebo sportovní ředitel extraligového Liberce Michal Birner, vedle něj dovednostní trenér Radek Duda či hráčský zástupce Jaroslav Bednář.
Ti zprvu viděli střelecké soužení domácího výběru v přesilových hrách. Sudí neměli s oponentem slitování a posílali jej pykat za každý i drobný faul. Během první části Švýcaři hráli ve čtyřech hned čtyřikrát, přesto Češi skórovali jedinkrát při klasickém počtu hráčů na ledě, nevyužili ani minutovou převahu o dva plejery – zvlášť střela z první jim dělala nepřekonatelné potíže. „Ne snad, že bychom začátek podcenili, ale špatně jsme nastoupili. Dostali jsme první gól, ale pak jsme se vzpamatovali a udělali slušný obrat,“ shrnul kapitán Ondřej Ruml.
Na všechny výhrady se zapomnělo ve druhé části, kdy si domácí borci zvedli sebevědomí. A to zejména výstavní akcí Vojtěcha Švancara, který ve finální fázi vtipně poslal puk za sebe, kde najíždějící Šimon Bělohorský zvedl skóre na 2:1.
Extrémně talentovaný Švýcar na vše nestačil
Šlo o spouštěč akcí, které měly za následek bezpečnou kontrolu nad zprvu nervózním premiérovým duelem. Do střeleckého účtu nejvíce promluvil patnáctiletý bek Lukáš Kachlíř, jemuž byl zřejmě upřen hattrick – zdálo se, že gól na 4:1 z dorážky byl spíš jeho, nikoli Filipa Nováka.
Švýcary s přibývajícími góly v jejich síti opustil prvotní entuziasmus, extrémně talentovaný Jonah Neuenschwander (16 let, přitom 192 cm!) sám na vše nestačil. Sok českého týmu sice využil jedno zaváhání a snížil na 2:5, ovšem na větší štěstí už si nesáhl, Tomajkův soubor nakonec využil alespoň jednu přesilovku z osmi a střelecky disponovaný Lukáš Kachlíř uzavřel na konečné resumé 6:2.
Obránci se gólově podíleli hned na čtyřech gólech, což je výjimečná vizitka. „Naše hra je postavená na aktivní obranné hře, zároveň jsme si ke konci utkání už chtěli pohlídat výsledek a nebyli jsme až tak aktivní, nebylo to potřeba,“ připojil Ruml.
V úterý se tedy jde na Finy, do pátečního semifinále postupují dva nejlepší týmy z Brna. Je tedy nutné bodovat. „Jsme dobře nachystaní, odpočineme si a v úterý na ně vletíme,“ burcuje Ruml.
Spokojen musel být nakonec i liberecký manažer Birner, jeho mladí Tygři skórovali hned čtyřikrát…
Výsledky Hlinka Gretzky Cupu hokejistů do 18 let
Skupina A (Brno):
Česko - Švýcarsko 6:2 (1:1, 4:1, 1:0)
Branky: 23. a 35. Bělohorský, 29. a 50. Kachlíř, 12. Kamas, 31. F. Novák - 8. Münger, 35. Moser.
Kanada - Finsko 5:3 (2:2, 1:0, 2:1).
Skupina B (Trenčín):
Německo - Švédsko 0:10 (0:4, 0:1, 0:5)
Slovensko - USA 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)