Sparta - Teplice 2:2. Další ligová ztráta Letenských, Vydra zachránil jen bod

Kaan Kairinen a Albion Rrahmani se zlobí na rozhodčího
Kaan Kairinen a Albion Rrahmani se zlobí na rozhodčíhoZdroj: Michal Beránek (Sport)
Zklamaní sparťané po remíze s Teplicemi
Spartě zápas s Teplicemi nevyšel ideálně
Děkovačka zklamaných sparťanů po remíze s Teplicemi
Realizační tým Sparty na děkovačce po remíze s Teplicemi
Veljko Birmančevič v utkání s Teplicemi
Emotivní závěr zápasu Sparta - Teplice
Patrik Vydra (vlevo) se raduje z gólu proti Teplicím
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Fotbalisté Sparty v utkání 15. ligového kola doma jen remizovali s Teplicemi 2:2. Letenští se před večerním šlágrem mezi Plzní a Slavií vrátili do čela neúplné tabulky jen o skóre před Jabloncem. Pražané šli do vedení díky vlastnímu gólu Daniela Marečka, za hosty vyrovnal Dalibor Večerka a po přestávce otočil skóre Matěj Radosta. Střídající Patrik Vydra rozhodl o dělbě bodů.

Letenští ve čtvrtek remizovali v Konferenční lize doma s Čenstochovou 0:0 a vyhráli jediné z posledních sedmi soutěžních utkání. V nejvyšší soutěži zvítězili v jediném z posledních pěti zápasů. Sparta doma v ligovém ročníku v osmi duelech neprohrála a s 20 body je tam nejlepším týmem, podruhé z posledních tří zápasů nejvyšší soutěže tam však uhrála pouze nerozhodný výsledek. Teplice zvítězily v jediném z minulých 13 ligových utkání a jsou dvanácté.

22

Zápas Sparty s Teplicemi je věnován válečným veteránům • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1594228:1631
2Jablonec1594220:1131
3Slavia1486024:830
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1474325:1425
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

