Sparta - Teplice 2:2. Další ligová ztráta Letenských, Vydra zachránil jen bod
Fotbalisté Sparty v utkání 15. ligového kola doma jen remizovali s Teplicemi 2:2. Letenští se před večerním šlágrem mezi Plzní a Slavií vrátili do čela neúplné tabulky jen o skóre před Jabloncem. Pražané šli do vedení díky vlastnímu gólu Daniela Marečka, za hosty vyrovnal Dalibor Večerka a po přestávce otočil skóre Matěj Radosta. Střídající Patrik Vydra rozhodl o dělbě bodů.
Letenští ve čtvrtek remizovali v Konferenční lize doma s Čenstochovou 0:0 a vyhráli jediné z posledních sedmi soutěžních utkání. V nejvyšší soutěži zvítězili v jediném z posledních pěti zápasů. Sparta doma v ligovém ročníku v osmi duelech neprohrála a s 20 body je tam nejlepším týmem, podruhé z posledních tří zápasů nejvyšší soutěže tam však uhrála pouze nerozhodný výsledek. Teplice zvítězily v jediném z minulých 13 ligových utkání a jsou dvanácté.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|2
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|3
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu