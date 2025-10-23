Plzeňská euforie v Římě, Šádek i Hyský šli do půl těla: Spontánní rozhodnutí
Velký plzeňský večírek si zaslouží pořádné euforické oslavy. Viktoria Plzeň skolila 2:1 AS Řím, v evropské premiéře pod Martinem Hyským uspěla v třetím utkání hlavní fáze Evropské ligy na půdě horkého favorita 2:1. Závěrečná děkovačka před plzeňským hostujícím sektorem stála za to. Hráči i realizační tým slavili do půl těla, po hecování od fanoušků se přidal i Adolf Šádek. „Takhle jsem ho ještě neviděl,“ usmíval se ve studiu Nova Sport někdejší západočeský stoper Václav Procházka.
Plzeň po prvním poločase vedla 2:0, parádní branky obstarali Prince Adu a Cheick Souaré. Paulo Dybala sice po přestávce snížil z penalty, Viktoria ale těsný náskok udržela. Za cenu enormního úsilí, některé hráče hostů chytaly křeče a dohrávali na absolutní hraně sil. Třeba Rafiu Durosinmi už se v závěru nemohl ani rozběhnout, celé utkání poctivě odmakal i směrem dozadu.
Cenná výhra 2:1 proti silnému soupeři chutná obzvlášť sladce. „Ty kráso… Neuvěřitelný, nemám slov. Odmakali jsme to jako jeden tým. Kdyby se na to jeden hráč vykašlal, tak to nevyjde. Ale všichni jsme tomu dali maximum, nakonec i štěstí tomu šlo naproti. Dali jsme dva góly a uhráli to,“ hlásil v rozhovoru pro Nova Sport nadšený kapitán Lukáš Červ.
Oslavy s přítomnými fanoušky Viktorie probíhaly v absolutní euforii. Plzeňští hráči i realizační tým šli do půl těla, vysportovanou postavu neváhal ukázat ani nový trenér Martin Hyský. Klaněl se týmu i příznivců a vychutnával si skandování publika.
„Byla to spontánní věc, vyhecovali nás fanoušci. Pro mě to bylo automatické jít s týmem, spolu vyhráváme, spolu prohráváme. Byla to specifická oslava, kterou si určitě budeme pamatovat do smrti,“ zářil po utkání kouč Plzně. „Tohle vítězství stálo kluky strašně moc sil. Bylo vydřené, vybojované. Je to něco, o čem jsme snili. Uměl jsem si představit, že se to může podařit, ale k tomu potřebujete, aby se hodně věcí sešlo dohromady. Odvážíme si neskutečný výsledek,“ radoval se.
Nakonec se ve vítězné euforii nechal strhnout i Adolf Šádek a po hecování západočeských příznivců také sundal košili. „Měli jsme úspěchy, ale takhle jsem ho neviděl nikdy,“ usmíval se ve studiu Procházka. „Chytli se trenéři i realizák, nechal se vyhecovat. Je to snový výsledek pro Viktorku i celý český fotbal. Fyzicky náročný zápas, Viktoria to zvládla a odváží si tři body,“ chválil.
Plzeň na rozdíl od některých zápasů v sezoně (například na Ferencvárosi nebo naposledy doma v lize s Hradcem) zvládla i náročný závěr utkání, kdy mělo AS nebezpečnou standardku, následná vyrovnávací branka neplatila kvůli jasnému ofsajdu.
„Dneska jsem na to nepomyslel. Přišel nový trenér, nová energie i nový majitel. Řekli jsme si, že pečeme na to, co bylo. Asi jsme se poučili, uhráli to a věřím, že takhle budeme výsledky hájit dál,“ přál si Červ. „Nepřemýšlel jsem o tom, zda dostanu gól, nebo ne. Jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Máme sedm bodů, to je skvělý start do Evropské ligy,“ vrátil se k dramatickému závěru výborně chytající gólman Plzně Martin Jedlička.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Midtjylland
|3
|3
|0
|0
|8:2
|9
|2
Braga
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|3
Lyon
|3
|3
|0
|0
|5:0
|9
|4
Záhřeb
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|5
Plzeň
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|6
Freiburg
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|7
Ferencváros
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|8
Brann
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|9
Celta Vigo
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|10
Aston Villa
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|11
Lille
|3
|2
|0
|1
|6:5
|6
|12
GA Eagles
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|13
Young Boys
|3
|2
|0
|1
|6:6
|6
|14
Fenerbahce
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|15
FC Porto
|3
|2
|0
|1
|3:3
|6
|16
Real Betis
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|17
Nottingham Forest
|3
|1
|1
|1
|6:5
|4
|18
Boloňa
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|19
Genk
|3
|1
|1
|1
|1:1
|4
|20
PAOK
|3
|1
|1
|1
|5:6
|4
|21
Celtic
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|22
Panathinaikos
|3
|1
|0
|2
|6:6
|3
|23
AS Řím
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|24
Basilej
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|25
Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
Ludogorets
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|27
Sturm Graz
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|28
FCSB
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|29
Stuttgart
|3
|1
|0
|2
|2:4
|3
|30
CZ Bělehrad
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|31
Malmö
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
|32
M. Tel-Aviv
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|33
Nice
|3
|0
|0
|3
|3:6
|0
|34
Salcburk
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Utrecht
|3
|0
|0
|3
|0:4
|0
|36
Rangers
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
- Osmifinále
- Play-off