Předplatné

Plzeňská euforie v Římě, Šádek i Hyský šli do půl těla: Spontánní rozhodnutí

Senzační vítězství fotbalistů Plzně na hřišti AS Řím přimělo i šéfa Viktorie Adolfa Šádka, aby při oslavě svlékl košili
Senzační vítězství fotbalistů Plzně na hřišti AS Řím přimělo i šéfa Viktorie Adolfa Šádka, aby při oslavě svlékl košiliZdroj: koláž iSport.cz
Boss Plzně Adolf Šádek napodobuje hráče a začíná se po výhře nad AS Řím svlékat
Adolf Šádek při oslavách vítězství nad AS Řím rozepíná košili
Adolf Šádek má už téměř svlečenou košili při oslavách plzeňského vítězství nad AS Řím
Plzeňský boss Adolf Šádek do půli těla při oslavě vítězství Viktorie nad AS Řím
Plzeňský kouč Martin Hyský oslavuje snový vstup na evropskou scénu do půli těla svlečený
Boss Plzně Adolf Šádek zdraví fanoušky v Římě poté, co si svlékl košili při oslavách
Plzeňští fotbalisté oslavují trefu Cheicka Souarého (vpravo) proti AS Řím
37
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Evropská liga
Vstoupit do diskuse (3)

Velký plzeňský večírek si zaslouží pořádné euforické oslavy. Viktoria Plzeň skolila 2:1 AS Řím, v evropské premiéře pod Martinem Hyským uspěla v třetím utkání hlavní fáze Evropské ligy na půdě horkého favorita 2:1. Závěrečná děkovačka před plzeňským hostujícím sektorem stála za to. Hráči i realizační tým slavili do půl těla, po hecování od fanoušků se přidal i Adolf Šádek. „Takhle jsem ho ještě neviděl,“ usmíval se ve studiu Nova Sport někdejší západočeský stoper Václav Procházka.

Plzeň po prvním poločase vedla 2:0, parádní branky obstarali Prince Adu a Cheick Souaré. Paulo Dybala sice po přestávce snížil z penalty, Viktoria ale těsný náskok udržela. Za cenu enormního úsilí, některé hráče hostů chytaly křeče a dohrávali na absolutní hraně sil. Třeba Rafiu Durosinmi už se v závěru nemohl ani rozběhnout, celé utkání poctivě odmakal i směrem dozadu.

Cenná výhra 2:1 proti silnému soupeři chutná obzvlášť sladce. „Ty kráso… Neuvěřitelný, nemám slov. Odmakali jsme to jako jeden tým. Kdyby se na to jeden hráč vykašlal, tak to nevyjde. Ale všichni jsme tomu dali maximum, nakonec i štěstí tomu šlo naproti. Dali jsme dva góly a uhráli to,“ hlásil v rozhovoru pro Nova Sport nadšený kapitán Lukáš Červ.

Oslavy s přítomnými fanoušky Viktorie probíhaly v absolutní euforii. Plzeňští hráči i realizační tým šli do půl těla, vysportovanou postavu neváhal ukázat ani nový trenér Martin Hyský. Klaněl se týmu i příznivců a vychutnával si skandování publika.

„Byla to spontánní věc, vyhecovali nás fanoušci. Pro mě to bylo automatické jít s týmem, spolu vyhráváme, spolu prohráváme. Byla to specifická oslava, kterou si určitě budeme pamatovat do smrti,“ zářil po utkání kouč Plzně. „Tohle vítězství stálo kluky strašně moc sil. Bylo vydřené, vybojované. Je to něco, o čem jsme snili. Uměl jsem si představit, že se to může podařit, ale k tomu potřebujete, aby se hodně věcí sešlo dohromady. Odvážíme si neskutečný výsledek,“ radoval se.

Nakonec se ve vítězné euforii nechal strhnout i Adolf Šádek a po hecování západočeských příznivců také sundal košili. „Měli jsme úspěchy, ale takhle jsem ho neviděl nikdy,“ usmíval se ve studiu Procházka. „Chytli se trenéři i realizák, nechal se vyhecovat. Je to snový výsledek pro Viktorku i celý český fotbal. Fyzicky náročný zápas, Viktoria to zvládla a odváží si tři body,“ chválil.

Plzeň na rozdíl od některých zápasů v sezoně (například na Ferencvárosi nebo naposledy doma v lize s Hradcem) zvládla i náročný závěr utkání, kdy mělo AS nebezpečnou standardku, následná vyrovnávací branka neplatila kvůli jasnému ofsajdu.

„Dneska jsem na to nepomyslel. Přišel nový trenér, nová energie i nový majitel. Řekli jsme si, že pečeme na to, co bylo. Asi jsme se poučili, uhráli to a věřím, že takhle budeme výsledky hájit dál,“ přál si Červ. „Nepřemýšlel jsem o tom, zda dostanu gól, nebo ne. Jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Máme sedm bodů, to je skvělý start do Evropské ligy,“ vrátil se k dramatickému závěru výborně chytající gólman Plzně Martin Jedlička.

#TýmZVRPSkóreB
1Midtjylland33008:29
2Braga33005:09
3Lyon33005:09
4Záhřeb32107:37
5Plzeň32106:27
6Freiburg32105:27
7Ferencváros32105:37
8Brann32015:26
9Celta Vigo32016:46
10Aston Villa32014:26
11Lille32016:56
12GA Eagles32014:36
13Young Boys32016:66
14Fenerbahce32014:46
15FC Porto32013:36
16Real Betis31204:25
17Nottingham Forest31116:54
18Boloňa31113:34
19Genk31111:14
20PAOK31115:64
21Celtic31113:44
22Panathinaikos31026:63
23AS Řím31023:43
24Basilej31023:43
25Feyenoord31023:43
26Ludogorets31024:63
27Sturm Graz31023:53
28FCSB31022:43
29Stuttgart31022:43
30CZ Bělehrad30122:51
31Malmö30122:61
32M. Tel-Aviv30121:61
33Nice30033:60
34Salcburk30032:60
35Utrecht30030:40
36Rangers30031:60
  • Osmifinále
  • Play-off

Vstoupit do diskuze (3)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů