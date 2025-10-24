Hrdina slávistické detektivky Markovič se učil od Nity, sleduje Neuera a radost mu dělá Klára: Štístko od televize
Psíka i sebe nasoukala Klára do žlutého dresu s číslem 35 a jali se sledovat svého hrdinu v bráně Slavie. Jakub Markovič (24) se dostal v Bergamu (0:0) k největšímu »štěku« své složité kariéry a slávisti z jeho famózního výkonu v Lize mistrů vyjí blahem!
Jiří Markovič je hlavní postavou detektivky plné mrtvol, jmenovec Jakub si zahrál v té s bodovou zápletkou – skvělými zákroky proti pěti tutovkám »zmrtvil« útočníky Bergama. Po zápasu jeho partnerka Klára Horáčková jásala u televizní obrazovky a na stadionu Atalanty skandovali fanoušci brankářovo jméno.
„To bylo krásné. Ale ta nula patří celému týmu, já jen byl tentokrát víc vidět,“ povídal po životním zápasu, navíc prvním v Champions League. Čekal na to sakra dlouho!
Šest let čekání
Za áčko Slavie poprvé hrál už 24. srpna 2019 při ligové výhře 4:0 nad Bohemians. V té době jeho nynější konkurent Staněk ještě schytával příděly v bráně Českých Budějovic – mj. týden předtím 0:3 od Slavie. Sešívaní ale Jakuba posílali hostovat po všech čertech, jelikož pro něj v bráně neměli místo. Byl v Boleslavi, Vlašimi, Pardubicích a Baníku. V Pardubicích se učil třeba od exsparťana Florina Nity.
„Snažil jsem se okoukat různé jeho techniky chytání a kopů. Musím kvitovat, jak byl vstřícný,“ ocenil. Idol však má jinde: „Odmalička sleduji Manuela Neuera. Ale razím si svoji cestu.“
Kráska fandila doma
Letos v lednu po odchodu Kinského Slavia na Markoviče uplatnila klauzuli o zpětném odkupu a přitáhla ho z Ostravy zpět do Edenu. Mimo jiné příslibem, že šanci dostane. „Slavia je moje srdcová záležitost. Chci dokázat, že jsem se za ty roky posunul,“ pravil po podpisu smlouvy.
Tým získal nejen gólmana, ale i jednu z nejpůvabnějších fanynek. Klára zhusta fandí Jakubovi přímo na stadionu. Dokonce byla i v Miláně, kde před třemi týdny nakonec šel do brány Staněk a červenobílí odjeli s prohrou 0:3. Místo cesty do Bergama zůstala tentokrát u televize a změna přinesla úspěch! Co dál? Podle všeho stále platí, že až vyléčí Staněk svalové zranění, půjde do akce zase on. Ale podceňovaný Jakub nachází stále více příznivců a třeba už brzy se role změní…
Kouzelník za 37 milionů
Podle webu Transfermarkt má Markovič, rodák z Přerova, jehož Slavia z Baníku letos zpětně vykoupila díky klauzuli ve smlouvě za 10 milionů korun, cenu pouhých 37 milionů korun. Pro srovnání: U Jindřicha Staňka (29) visí cenovka 75 milionů a Antonín Kinský (22) odcházel v lednu do Tottenhamu za zhruba 450 milionů.
„Jsme s ním od jeho sedmnácti, trenéři gólmanů s ním pracují dlouhodobě. Blízko debutu měl už na Interu, byl připravený. Lehkou nervozitu jsem na něm viděl v kabině po rozcvičce, trošku změnil rituál. Věděl, jakému trojzubci bude čelit. Štěstí přeje připraveným a to on byl. Ukázal obrovskou rychlost a reflexy na čáře,“ ocenil Markoviče trenér Jindřich Trpišovský.
Víte že…
V této sezoně odchytal Markovič za Slavii čtyři soutěžní zápasy a dostal jediný gól při remíze 1:1 na Spartě.