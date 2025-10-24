Janotka: Strašně to bolí, byli jsme tak blízko... Žádný český tým není jako Raków
Prvotní emoce olomouckého kouče Tomáše Janotky po remíze s Rakówem (1:1)? Extrémní zklamání z inkasovaného gólu v devadesáté minutě, který Sigmě vzal výhru. „Strašně to bolí,“ nezapíral. Na druhou stranu měl trenér Sigmy radost z historicky premiérového bodu klubu v základní fázi evropského poháru, jenž podle něj ještě bude mít v Konferenční lize váhu.
Jaký tolik očekávaný duel s Čenstochovou byl?
„Potvrdily se predikce, které jsme měli před utkáním. Stál proti nám velice silný soupeř, zápas nebyl vůbec jednoduchý. V průběhu utkání se ukázalo, že šance na obou stranách se nebudou rodit jednoduše. Raków měl dvě velice nebezpečné situace po našem rohovém kopu a propadlém balonu na půlce, podržel nás Koudy. Pak znovu. Snažili jsme se hrát svižně, kombinačně, ale do brankových příležitostí se nám nedařilo dostat. Ve druhém poločase se ani Raków nemohl dostat do naší obrany, přestože nějakou mírnou územní převahu měl. Kluci to perfektně odbojovali. Vývoj ukazoval, že to bude o jednom gólu. Teda věřil jsem... (úsměv) Když už jsme byli takhle blízko, je strašná škoda, že v devadesáté minutě dostaneme takovou skvělou střelou vyrovnávací gól. Strašně to bolí. Kdyby to skončilo 0:0, řekl bych, že to bereme a že je to spravedlivé. Ale když jste takhle blízko, hrozně to mrzí, byť tento bod bude mít svou úvahu.“
Říkáte povedená střela, ale ke gólové situaci nemuselo vůbec dojít, ne?
„Klasická kumulace chybiček. Chtělo to možná líp ukrokovat souboj na levé straně, nenechat hráče odcentrovat. Další věcí bylo postavení naší obrany, potřebovali jsme být posunutí doleva, měli jsme to dobře rozebrané, ale Artur Dolžnikov asi mohl mít lepší reakci a spadnout víc dolů. Pak už přišla ta nechytatelná rána.“
Vy jste měli jednu střelu na bránu za celý zápas, což byla gólová hlavička Jana Krále...
„Šancí celkově nebylo moc, taky jsme toho dovolili Rakówu málo. Ale ano, měli vyšší míru nebezpečnosti, nejsou to žádná ořezávátka. Ne nadarmo mají pohár, superpohár a titul za poslední roky. Mají kvalitu, nebylo jednoduché se prosadit. Kluci se snažili, dělali maximum, ale když už jsme se dostali do nějakého centru, chyběla přesnost. Když chcete být úspěšní v Evropě, je třeba dělat rozdílové věci. Dneska jich nebylo tolik. Ghali měl nějaké průniky, ale celkově toho nebylo tolik.“
Nezdálo se vám, že Michal Beran s Tihomirem Kostadinovem uprostřed propadávali?
„Nemyslím si. Jediné, co jsme o poločase zdůrazňovali, bylo to, ať máme větší agresivitu v soubojích. Měli jsme do nich jít důrazněji a víc od podlahy. Byly tam takové dvě nebo tři situace, kdy jsme se nechali lehce odstavit od míče a valilo se to na nás. Jinak jsem s jejich hrou spokojen.“
A s Janem Navrátilem, který duel končil na beku?
„Před gólem tam bylo takové stržení nižší intenzitou protihráčem, který ho lehce zahodilo. Pak skákal do hlavičky a za ním zůstal volný hráč. Podíl na inkasované brance má on minimální.“
Dokážete v Česku najít tým, který je Rakówu podobný?
„Těžko říct, protože jsou specifičtí. Co bylo úplně jinak oproti poslední době, že tentokrát změnili rozestavení. Vždycky hráli v mustru 3-4-3, tentokrát vsadili na dva hrotové útočníky a zhustili střed, aby možná nepropadávali a byli tam proti nám ve třech. Trošičku jsme s tím počítali, přes nějaké naše spojky jsme tuhle informaci dokázali získat. (úsměv) Podařilo se nám to organizací hry vyvážit, ale žádné přirovnání k českému týmu mě nenapadá.“
Proč střídal Jiří Sláma?
„Musel, měl křeče. Řekl si o střídání, bylo to poslední okno se střídáním. Miky (Mikulenka) taky ukazoval mlýnek, měl toho plné zuby, ale nakonec jsme museli sáhnout do defenzivy. Přece jen když někdo neudělá něco směrem dopředu, nevadí to tolik, jako když se hlídá defenziva. Střídající hráči tomu ale pomohli, protože nejdřív jsme se do tempa nemohli moc dostat. Byli jsme spíš pod tlakem, územní převahu měl Raków. Šíp, Tijani nebo Langer pak přinesli oživení.“
Proč jste Matěje Mikulenku postavil na podhrot?
„Od letní přípravy jsme ve fázi hledání desítky. Když už jsme si mysleli, že jsme ji našli v podobě David Tkáče, který dostal dlouhodobější důvěru, aby získával zkušenosti a postupně rostl každým zápasem, bohužel se zranil. Teď je to na ostatních klucích. V Karviné splnil účel Kostadinov, teď Mikulenka. Ten je asi nejtypičtější desítka z hráčů, které máme. Ale máme kam sáhnout.“
Co řešit každopádně nemusíte, je brankář. Dá se už o Janu Koutném mluvit jako o opoře?
„Myslím, že výkony jednoznačně hovoří za vše. Je oporou, zase to ukázal a dvěma zákroky udržel tým v bodové naději. Je součástí pevné defenzivy, roste zápas od zápasu. Co je důležité – a musím zaklepat – že má stabilní vysokou výkonnost a nechybuje. Jen dobře pro nás, že se o něj můžeme opřít.“
I v rozehrávce, tentokrát jste si občas i na hraně riskantnosti dovolili dost, že?
„Mně se líbila odvaha, kluci se nebáli si to protočit v rámci obranné čtyřky, šestek, Koudyho (Koutného) a jít do výstavby. Neměli jsme tam žádnou ztrátu, která by nás mohla mrzet. Nevypracovali si z toho šanci. Co mi však chybělo, byla reakce nebo změna rytmu. Když už byli na náš vylezlí, chtělo to propíchnout míč mezi řady nebo využít Dana Vašulína. Slavíček s Ghalim se taky občas zbytečně zadrbávali u čáry, místo aby zásobovali Mikyho nebo Dana ve vápně.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Fiorentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
AEK Larnaka
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|3
Celje
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|4
Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|5
FC Lausanne
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|6
Mainz
|2
|2
|0
|0
|2:0
|6
|7
Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|8
Raków
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|9
Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|10
Noah
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|11
Jagiellonia
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|12
AEK Atény
|2
|1
|0
|1
|7:3
|3
|13
Zrinjski
|2
|1
|0
|1
|5:1
|3
|14
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|15
Lech Poznań
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|16
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|17
Šachtar
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18
Varšava
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|19
Škendija
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|20
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|21
Lincoln
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|22
KF Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|23
Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|24
KuPS
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|25
Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|27
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|28
Universitatea Craiova
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
Breidablik
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|30
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31
Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|32
Hamrun
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|33
Shamrock
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|34
Kyjev
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|35
Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
|36
Aberdeen
|2
|0
|0
|2
|2:9
|0
- Osmifinále
- Play-off