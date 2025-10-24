Priske se zlobil na sudí: Chtěli jsme hrát, ale... Cítíme, že zápas měl být přerušen dříve
PŘÍMO Z RIJEKY | Už během utkání, které se změnilo ve vodní válku, bylo znát, že není spokojený, v jakých podmínkách se duel Konferenční ligy hraje. Trenér Sparty Brian Priske dorážel na čtvrtého rozhodčího, poukazoval na stav plochy, která se postupně měnila v jednu velkou kaluž. Střet v Rijece byl nakonec ukončen v poločase, dohrávat se bude v pátek od 16 hodin.
Na začátku měla Sparta stejný záměr jako domácí. Každé odložení duelu v našlapané termínovce je nepříjemné, bourající program. „Chtěli jsme hrát a udělat vše pro to, aby se zápas dohrál,“ pronesl kouč Brian Priske v prohlášení, které letenský klub vydal po půlnoci, tedy již v pátek.
Nejprve však bylo utkání přerušeno po třinácti minutách, konkrétně v čase 12:57, po dvou hodinách čekání týmy absolvovaly zbytek poločasu. Hřiště bylo na začátku druhé části poměrně slušné, jenže znovu se rozjel liják (dal se podle předpovědi čekat) a brzy bylo jasné, že není možné pokračovat.
„Po restartu se však podmínky ještě zhoršily. V tu chvíli šlo především o zdraví hráčů na obou stranách. Cítíme, že zápas měl být přerušen dříve,“ byl Priske rezolutní. „Teď je důležité dobře zregenerovat a připravit se tak, abychom zítra práci dokončili,“ doplnil.
Spartě by se úspěch hodil, navázala by jím na první vítězství nad Shamrockem Rovers. Uvidí se, kolik fanoušků ji bude v pátek odpoledne podporovat. Na utkání jich přijelo na čtyři stovky, ale v Rijece nebylo tak jednoduché sehnat ve čtvrtek kolem desáté večer ubytování. „Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, kteří sem dorazili a zůstali s námi po celou dobu v tak náročných podmínkách. Opravdu si toho vážíme,“ děkoval Priske.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Fiorentina
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2
AEK Larnaka
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|3
Celje
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|4
Samsunspor
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|5
FC Lausanne
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|6
Mainz
|2
|2
|0
|0
|2:0
|6
|7
Vallecano
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|8
Raków
|2
|1
|1
|0
|3:1
|4
|9
Štrasburk
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|10
Noah
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|11
Jagiellonia
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|12
AEK Atény
|2
|1
|0
|1
|7:3
|3
|13
Zrinjski
|2
|1
|0
|1
|5:1
|3
|14
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|15
Lech Poznań
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|16
Crystal Palace
|2
|1
|0
|1
|2:1
|3
|17
Šachtar
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18
Varšava
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|19
Škendija
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|20
AZ Alkmaar
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|21
Lincoln
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|22
KF Drita
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|23
Häcken
|2
|0
|2
|0
|2:2
|2
|24
KuPS
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|25
Omonia Nikósie
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26
Shelbourne
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|27
Olomouc
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|28
Universitatea Craiova
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|29
Breidablik
|2
|0
|1
|1
|0:3
|1
|30
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31
Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:3
|0
|32
Hamrun
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|33
Shamrock
|2
|0
|0
|2
|1:6
|0
|34
Kyjev
|2
|0
|0
|2
|0:5
|0
|35
Rapid Vídeň
|2
|0
|0
|2
|1:7
|0
|36
Aberdeen
|2
|0
|0
|2
|2:9
|0
- Osmifinále
- Play-off