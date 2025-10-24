Předplatné

Priske se zlobil na sudí: Chtěli jsme hrát, ale... Cítíme, že zápas měl být přerušen dříve

Deštivý večer v Rijece. Rozhodnutí proti fotbalu, šlo o zdraví hráčů a nikoho to nebavilo • Zdroj: isport.tv
Anglický sudí Jones ukončil zápas po prvním poločase
Spartu provázel v Chorvatsku složitý terén, s nímž si při standardkách musel poradit i Veljko Birmančevič
Těžký terén v Rijece poznal i Veljko Birmančevič
Jaroslav Zelený při utkání v Rijece v rámci Konferenční ligy
V Rijece dělali vše, aby se začalo hrát
V Rijece dělali vše, aby se zase začalo hrát
PŘÍMO Z RIJEKY | Už během utkání, které se změnilo ve vodní válku, bylo znát, že není spokojený, v jakých podmínkách se duel Konferenční ligy hraje. Trenér Sparty Brian Priske dorážel na čtvrtého rozhodčího, poukazoval na stav plochy, která se postupně měnila v jednu velkou kaluž. Střet v Rijece byl nakonec ukončen v poločase, dohrávat se bude v pátek od 16 hodin.

Na začátku měla Sparta stejný záměr jako domácí. Každé odložení duelu v našlapané termínovce je nepříjemné, bourající program. „Chtěli jsme hrát a udělat vše pro to, aby se zápas dohrál,“ pronesl kouč Brian Priske v prohlášení, které letenský klub vydal po půlnoci, tedy již v pátek.

Nejprve však bylo utkání přerušeno po třinácti minutách, konkrétně v čase 12:57, po dvou hodinách čekání týmy absolvovaly zbytek poločasu. Hřiště bylo na začátku druhé části poměrně slušné, jenže znovu se rozjel liják (dal se podle předpovědi čekat) a brzy bylo jasné, že není možné pokračovat.

„Po restartu se však podmínky ještě zhoršily. V tu chvíli šlo především o zdraví hráčů na obou stranách. Cítíme, že zápas měl být přerušen dříve,“ byl Priske rezolutní. „Teď je důležité dobře zregenerovat a připravit se tak, abychom zítra práci dokončili,“ doplnil.

Spartě by se úspěch hodil, navázala by jím na první vítězství nad Shamrockem Rovers. Uvidí se, kolik fanoušků ji bude v pátek odpoledne podporovat. Na utkání jich přijelo na čtyři stovky, ale v Rijece nebylo tak jednoduché sehnat ve čtvrtek kolem desáté večer ubytování. „Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, kteří sem dorazili a zůstali s námi po celou dobu v tak náročných podmínkách. Opravdu si toho vážíme,“ děkoval Priske.

