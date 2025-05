Kapitán zlatých hochů David Výborný a manželka Irena slavili kulatiny: Královský mejdan

Pozvedněte číše, pijte a hodujte! Tak nějak veleli bývalý hokejový panovník David Výborný a jeho královna Irena v sobotu v jednom luxusním pražském podniku. Slavili společné padesátiny!

Pětinásobný mistr světa a kapitán zlatých hochů z roku 2005 měl kulatiny už v lednu, vhodný čas na velkou párty ale přišel až nyní koncem dubna, kdy dvakrát pětadvacet let napočítala u svého věku i jeho drahá manželka.

Zásnuby!

„Letos je to u nás jedna velká párty,“ avizovala už začátkem roku paní Irena. Aby toho totiž nebylo málo, v únoru měli s Davidem třicáté výročí svatby, synovi Michalovi bylo v březnu pětadvacet a dceři Denise bude v červnu sladkých osmnáct. „A do toho se ještě Michal před pár týdny zasnoubil,“ zvěstuje novinku dojatá maminka. Gratulantů se o uplynulém víkendu sešlo nepočítaně a mezi nimi samozřejmě i známé tváře.

Od ledu přišli přát štěstí a zdraví kouč Marian Jelínek (61) nebo někdejší reprezentační obránce a vítěz Zlaté hokejky z roku 1993 Miloš Holaň (54), chybět nemohli Výborného tenisový parťák a blízký kamarád herec Michal Dlouhý (56) ani nejlepší kamarádka oslavenkyně Gabriela, sestra bývalého hokejového útočníka Jaroslava Bednáře.

„Měli jsme výborné jídlo, skvělé pivo i víno,“ vypočítává Irena Výborná, která oblékla velkolepou róbu od sourozenců Ponerových. „Celá akce se moc povedla, ráda bych ještě jednou všem, kteří přišli, moc poděkovala,“ dodává.

Irena Výborná pro manžela jako dárek nafotila sérii dechberoucích sexy snímků a vytvořila z nich velkolepý kalendář.

Další sláva

Z oslav Výborní jen tak nevyjdou. Koncem května se manželé chystají do Stockholmu, kde bude David v rámci nadcházejícího hokejového šampionátu slavnostně uveden do Síně slávy Mezinárodní hokejové federace. Pocty se dočká jako 27. český zástupce. Aby ne.

Účast na dvanácti světových šampionátech, z nichž si pětkrát odvezl zlato, jednou stříbro a dva bronzy, který ukořistil také na olympiádě v Turíně, to je sakra unikátní bilance... „Je to krásný ocenění za celou jeho kariéru, odříkání a léta dřiny. Už se do Švédska moc těšíme,“ konstatuje Irena.