Djokovičův poslední smělý plán: olympiáda 2028. A proč se přestěhoval do Řecka?
Uznává, že má stále víc pochyb o tom, zda dokáže rozrazit dvojblok Alcaraz – Sinner a vyhrát pětadvacátý grandslam. Smělé plány ho však neopouštějí. Na sklonku třiadvacáté profesionální sezony vyhlásil Novak Djokovič, že by se rád s kariérou loučil jako jednačtyřicetiletý kmet a srbský vlajkonoš na olympiádě 2028 v Los Angeles. K prodloužení jeho kariéry může přispět i přestěhování do Řecka.
Hrátky o titul na Turnaji mistrů, který sám ovládl sedmkrát, přenechal mladším. Druhý rok po sobě škrtnul Novak Djokovič z programu Masters a započal předčasně dovolenou. Se sezonou 2025 se rozloučil pod aténskou Akropolí, na sociální sítě vyslal obrázek, jak pózuje s trofejí z místního turnaje v obklopení dalmatinů. „S nimi jsem to musel oslavit,“ vtipkoval v odkazu na známý film 101 dalmatinů. Právě 101. titul kariéry vybojoval o víkendu na turnaji v řecké metropoli, který organizuje jeho rodina a jehož ředitelem je mladší bratr Djordje.
Akce byla přesunuta z Bělehradu a také sám Djokovič s rodinou už dva měsíce v Aténách žije. „Cítíme se tu s rodinou vítáni. Lidé se tu k nám chovají uctivě a přátelsky,“ vysvětloval Djokovič s tím, že stěhování do Řecka nikdy cíleně neplánoval, ale rozhodl se vyhledat klidnější prostředí pro svou rodinu a výchovu dětí Stefana (11) s Tarou (8).
„Mezi Řeckem a Srbskem existuje mnoho historických, náboženských, kulturních a sociálních vazeb, které jsou velkou částí důvodu, proč jsem tady. Je to také kvůli počasí, jídlo je neuvěřitelné, jste na jednom z nejkrásnějších pobřeží v Evropě, na světě. Prostě miluji tenhle životní styl a opravdu cítím, že Řekové a Srbové jsou jako bratři,“ tvrdil Djokovič.
Jeho rozhodnutí přestěhovat rodinu podle srbských médií urychlilo přetrvávající napětí s vládou srbského prezidenta Aleksandara Vučiče, které vyvolala Djokovičova podpora studentských protestů. Proto se už v červnu sešel s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem a Řecko mu velmi ochotně udělilo zlaté vízum pro pobyt v zemi.
Sezónu zakončí jako světová čtyřka, ale...
Při prvním velkém vystoupení na turnaji v Aténách nezklamal, po tříhodinové řeži vyhrál ve finále nad Italem Lorenzem Musettim. Šlo o jeho druhý letošní titul, který stejně jako v Ženevě přišel na akci nejnižší kategorie ATP 250. Djokovič tak končí sezonu, během níž došel do semifinále na všech čtyřech grandslamech a nastřádal zápasovou bilanci 39:11. Díky tomu zakončí podle všeho sezonu na čtvrtém místě žebříčku. Pro všechny smrtelníky by šlo o úžasný počin, v osmatřicetiletém nejlepším tenistovi všech dob ale spíš čím dál silněji doutnají pochyby, zda je schopný přidat pětadvacátý grandslamový titul, kterým by se osamostatnil od Margaret Courtové na čele rekordních tabulek.
Za poslední dvě sezony si zahrál jediné finále grandslamu. Letos v Austrálii se zranil při vítězném čtvrtfinále s Carlosem Alcarazem, při zbylých třech vrcholech roku se už o něj Španěl či druhý tenisový vládce Jannik Sinner postarali. „Přiznávám, že čím dál silněji pochybuji, že ještě grandslam vyhraju. Zvlášť proti těmhle dvěma,“ hodnotí realisticky vlastní vyhlídky Djokovič.
I tak si staví další smělé cíle. Tím velkým je start na olympiádě 2028 v Los Angeles, kam by se dva měsíce po jednačtyřicetinách rád podíval coby srbský vlajkonoš a aktivní účastník tenisového turnaje. „Vždycky plánuji dlouhodobě, na rok a víc dopředu. A jelikož jsem si už splnil absolutně všechny cíle, přišlo by mi hezké ukončit kariéru na olympiádě se srbskou vlajkou,“ pravil druhý nejstarší muž v elitní stovce žebříčku. „Dělám pro to všechno, pokouším se být co nejzdravější a mentálně nejčerstvější. Ale samozřejmě jsou také věci, které nemůžu mít zcela pod kontrolou.“
Sezona Novaka Djokoviče:
- posun na žebříčku: ze 7. na 4. místo
- turnajové tituly: 2 (Ženeva a Atény)
- zápasová bilance: 39:11
- na grandslamech: 4x semifinále
- prize money: 5,13 mil. USD
Nejvíc titulů z ATP:
Pořadí
Hráč
Země
Tituly
1.
Jimmy Connors
USA
109
2.
Roger Federer
Švýcarsko
103
3.
Novak Djokovič
Srbsko
101
4.
Ivan Lendl
Česko / USA
94
5.
Rafael Nadal
Španělsko
92