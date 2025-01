Pardubice vyškolily Kladno: vzpruha od videa, trestání chyb a hattrick

Počtvrté nastoupili do celého zápasu pod vedením trenéra Miloslava Hořavy, potřetí zvítězili. Hokejisté Pardubic se na ledě Kladna odpíchli od dvou situací, při nichž se na jejich stranu přiklonilo video. Ve zbytku zápasu potrestali chyby Rytířů a zvítězili s přehledem 5:2. Kladenský klub nezvládl pravděpodobně poslední domácí duel s Jaromírem Jágrem jako jediným vlastníkem. „Nedáváme góly a jakmile inkasujeme, začneme se tlačit do útoku, děláme chyby dozadu, čehož soupeři využívají,“ hodnotil trefně domácí kouč David Čermák.

Dynamo vykročilo za vítězstvím rázně už v první třetině. Pomohlo mu i video, které šlo do akce rovnou dvakrát. V sedmé minutě strávili rozhodčích dlouhých pět minut nad obrazovkou ve snaze rozklíčovat situaci u kladenské branky. Jáchym Kondelík okradl za klecí Tomáše Vandase, nabil Kelemenovi a oba se radovali. Jenže kde byl puk?

Sudí si se zkoumáním záznamu dali načas, nakonec odhalili kotouč na betonu Adama Brízgaly za brankovou čárou. Rytířům neudělal radost ani druhý verdikt. Richard Jarůšek jen krátce po inkasované brance docpal puk do sítě, ale při tom posunul i beton Romana Willa. Trenérská výzva hostí skončila úspěchem.

„Hned jsem si myslel, že to bylo v bráně, protože gólman byl úplně na druhé straně. Kondel se začal radovat a o komerční přestávce trenéři říkali, že byl beton za čárou a je to gól. Zkoumali to ale trošku dlouho,“ popisoval Kelemen první moment.

„Tyhle dvě věci nám hodně pomohly,“ přikyvoval asistent pardubického trenéra Marek Zadina. Místo vyrovnaného stavu totiž hosté dál trestali kladenské chyby.

Domácí nevyužili přesilovkový tlak, Lukáš Sedlák je ztrestal přesnou ranou na vzdálenější tyč. Když pak chybovali Jiří Ticháček, Petr Straka a Griffin Mendel, proměnili Pardubičtí i únik dvou útočníků proti osamocenému Brízgalovi. Podruhé se trefil Kelemen. Sám ještě před půlkou zápasu zkompletoval hattrick.

Kelemen: Štěstí se konečně otočilo k nám

„Teď podává standardně velmi dobré výkony. Je hodně silný na mantinelech, výborný bruslař, nevynechá nic v soubojích a ve hře. Dneska byl za tvrdou práci a dřinu odměněný,“ chválil Zadina.

„Jsem velmi spokojený. Už ve Varech naše lajna dala góly, předtím jsme měli tlak a šance, ale nepadalo to tam. Konečně se štěstí otočilo k nám,“ radoval se třígólový střelec.

Kouzelnické ruce předvedl kladenskému publiku nedlouho po jeho třetím zásahu i Roman Červenka, když v úniku vyškolil Brízgalu a přidal pátou trefu Dynama. Kladno se radovalo až vzápětí. Tečí snížil Martin Procházka a po odrazu od brusle taky Eduards Tralmaks. Žádná další z celkových 34 střel Rytířů v síti neskončila.

„Hlavně se nám daří poslední zápasy bodovat venku. To nám chybělo. A taky hrát šedesát minut. Sice nám dali góly, ale byli bychom naivní, kdybychom si mysleli, že všechno vyhrajeme s čistým kontem. Super zápas,“ usmíval se Kelemen.

Zatímco Dynamo vyhrálo potřetí v řadě, Kladno padlo dvakrát po sobě. Zápasy přitom měly společný jmenovatel. Potrestané chyby. „Průběh kopíroval duely, které jsme hráli doma s Boleslaví a Vary. Zápas není rozhodnutý, je hodně času a my se začneme tlačit dopředu, děláme hrubé chyby, které soupeři využívají. V těchhle třech zápasech to rozhodlo,“ litoval Čermák.