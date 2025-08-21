Celje - Baník 1:0. Hosté dostali herní lekci, naděje na postup ale žije dál
PŘÍMO ZE SLOVINSKA | Zázračné zákroky gólmana Holce, zahozené šance útočníků soupeře a opakovaná pomoc brankové konstrukce (zatím) udržely Baník ve hře o postup do Konferenční ligy. Pokud by soupeř trestal chyby v obraně během prvního poločasu, mohlo být prakticky rozhodnuto. „Vzhledem k průběhu je výsledek přijatelný,“ hlesl trenér Pavel Hapal. Těsná prohra 0:1 v prvním utkání na hřišti Celje určitě není neřešitelným problémem.
Ostrava se těšila na obrovský zápas. Do Slovinska za týmem vycestovalo přes tisíc věrných podporovatelů, kteří na stadionu jasně překřičeli domácí kotel. Jenže mnoho dalších pozitiv si Baník z výletu vzít nemůže. Možná tedy ještě fakt, že výsledek je do odvety stále přijatelný. Předvedená hra a rozdíl mezi oběma týmy totiž volaly po větším náskoku pro Celje.
Od samého začátku tahal slezský tým za kratší konec, a to výrazně. Hned v úvodní minutě z první akce domácí málem udeřili. Matej Poplatnik hlavičkoval z malého vápna do tyče a následnou dorážkou trefil do obličeje připraveného Dominika Holce. Rozhodčí zde odpískal také penaltu za faul Matěje Chaluše, ale po krátké kontrole u monitoru rozhodnutí změnil.
První varování ale Baník nevzal vážně, nepoučil se a za chvíli přišel trest. Průnik domácích po pravém křídle nikdo nezachytil a povedený centr Iosifova usměrnil do vlastní branky nešťastník Chaluš. Technologie se navíc k hostům otočila zády, když původně odmávaný ofsajd zrušilo špatné postavení dvojitého smolaře v baníkovské obraně.
Štěstěna tahala hosty z bryndy ještě jednou, když tečovaná střela Zabukovnika ze střední vzdálenosti skončila opět na brankové konstrukci a při dorážce Poplatnik netrefil míč.
Urostlý útočník zůstal milosrdný a Baník záhy ušetřil ještě jednou, když pálil v obrovské šanci vysoko nad.
Zdálo se, že Baník odjede s výpraskem. Kouč dokonce uvažoval o velkých změnách už dávno před přestávkou. „Poslali jsme rozcvičovat hráče už v 15. minutě, ale nakonec jsme to nechali a dohráli jsme bez další inkasované branky,“ zmínil Pavel Hapal těžké situace v prvním dějství.
Jednogólové manko o poločase bylo pro hosty malým vítězstvím a trenér se rozhodl konat. Do druhého poločasu změnil rozestavení a na plac poslal hned tři nové tváře, včetně čerstvé posily Srdjana Plavšiče.
Změny pomohly, ale jen částečně. Obraz hry se srovnal, Baník se častěji dostával do kombinace a na útočné polovině, chvílemi si vytvořil tlak a dostal se i do několika slibných pozic.
Velké šance byly k vidění ovšem pouze na druhé straně. Holec lapil jeden samostatný nájezd a reflexivním zákrokem zneškodnil i prudkou ránu z blízka přímo pod břevno.
Skandování kotle chacharů „Baníčku, nic se nestalo,“ při závěrečné děkovačce tak jasně podtrhuje celý zápas. Nálož mohla být opravdu výrazně vyšší, ale takhle má FCB ještě zcela reálnou šanci na postup.
Trenér Celje Albert Riera pak o kvalitě svého týmu vůbec nepochybuje. „Hlavně dejte do titulku, že jsme soupeře zničili,“ pronesl naprosto sebevědomě na tiskové konferenci energický Španěl. Šance jsou přitom stále otevřené.