Kunc o progresu: Utah? Loni bych se smál. O zájmu Komety jsem něco slyšel

Loni se zdráhal pomýšlet, že by si sáhl na národní trikot jiný než z fanshopu. Nyní si připravuje letní tréninkový plán. Po něm se vydá do USA probít do kádru Utahu ze Salt Lake City, kde válí Karel Vejmelka. „Ty jo, ono by to fakt mohlo vyjít,“ říkal si během února. V minulých dnech uzavřel roční dvoucestný kontrakt.

Klepala se vám ruka při podpisu smlouvy?

„Neklepala. Ten moment jsem si pěkně užil, podepsání kontraktu do NHL je pro mě samozřejmě splněný sen. Byl jsem rád, že ten ne úplně povedený závěr v Olomouci skončil nakonec úspěšně a bezprostředně po baráži jsem hned uzavřel smlouvu.“

Kdyby vám to někdo řekl před rokem…

„Tak se zasměju a mávnu nad tím rukou. Moc bych tomu nevěřil.“

Ale šel jste si za tím tvrdě, nebo ne?

„Jo, souhlasím. Už nějaký čas tomu dávám sto procent. Asi se mi to začíná nějakým způsobem vracet. Ale musím k tomu připočíst i spoustu vnějších podnětů a lidí, kteří mě k tomu dovedli.“

Například?

„Určitě Olomouc, která si mě před lety vybrala do týmu, a já mohl začít hrát extraligu. A v posledním roce sehrál velkou roli pan Rulík, který mě povolal do nároďáku. O tom žádná.“

Kdy vám prvně bleskla hlavou NHL ve spojení s vámi? Po povedené listopadové premiéře na Karjale?

„Do té doby, než jsem se pobavil se skautem Utahu, by mě to ani nenapadlo. Takže od té doby. Bylo to milé překvapení.“

Kdy se ozval prvně?

„V únoru na Švédských hrách.“

Do baráže se mi nechtělo...

Aha, už vím. Zahlédl jsem vás spolu na hotelu Globen. Co vám bylo řečeno?

„Že se jim líbí můj hokej a že právě hledají typově hráče, jakým jsem já. Takže dobrý bruslař a buldok, který vybojuje puky. S tím, že si myslí, že bych měl mít šanci dostat se v Utahu do hlavního týmu. Je jenom na mně, co tam předvedu. Vím, že to nebude jednoduché, toho si jsem vědom. Ale věřím, že mám naději o první tým zabojovat.“

Co se vám v tu chvíli honilo hlavou? Během pár měsíců sezony přišla reprezentace a kontakt z NHL…